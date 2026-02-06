تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون: لبنان يُعلّق أهمية على مشاركة المانيا في مؤتمر باريس

Lebanon 24
06-02-2026 | 08:59
A-
A+
الرئيس عون: لبنان يُعلّق أهمية على مشاركة المانيا في مؤتمر باريس
الرئيس عون: لبنان يُعلّق أهمية على مشاركة المانيا في مؤتمر باريس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الكتلة النيابية في البرلمان الألماني العائدة للحزب الحاكم (الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) جنز سبانJens Spahn  خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا  مع الوفد النيابي المرافق، وفي حضور السفير الألماني في لبنان Kurt Georg Stockl-Stillfried ان لبنان يرحب باستمرار قوة المانية بحرية تستكمل المهام التي تتولاها في ظل "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحاب القوات الدولية من الجنوب مع نهاية العام 2027 . واكد الرئيس عون ان لبنان يدرس مع الدول الراغبة في استمرار وجودها في الجنوب الصيغ المناسبة لهذا الوجود، وهناك عدة خيارات موضع بحث وتشاور بين لبنان والدول الصديقة.
وعرض الرئيس عون للوفد الألماني الوضع في الجنوب، لافتا الى عدم تقيُّد إسرائيل بالاتفاق الذي اعلن في  تشرين الثاني 2024 واستمرارها في الاعمال العدائية ضد القرى والبلدات الجنوبية، وتوسع القصف في اتجاه البقاع من حين الى آخر، إضافة الى عدم اطلاق الاسرى او الانسحاب من التلال او الأراضي التي تحتلها. 
وأشار رئيس الجمهورية الى ان الجيش استكمل انتشاره في جنوب الليطاني باستثناء الأراضي المحتلة وازال المظاهر المسلحة وبسط وحدة سلطته كاملة. ومنذ تحقيق هذا الانتشار لم يسجل أي اطلاق نار من الأراضي اللبنانية، في وقت تتعمَّد إسرائيل تدمير المنازل في القرى الحدودية ورش المبيدات السامة على الممتلكات والمزروعات. ولفت الرئيس عون أعضاء الوفد الى ان إسرائيل لم تتجاوب حتى الساعة مع كل الدعوات التي وجِّهت اليها لوقف اعتداءاتها، الامر الذي يجعل لبنان يجدِّد دعواته الى المجتمع الدولي للضغط عليها والزامها التقيُّد بوقف الاعمال العدائيَّة وتطبيق القرار 1701.
وشدَّد الرئيس عون على أهمية تطبيق الدعم العاجل بالعتاد والتجهيزات للجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه على كامل الأراضي اللبنانية، حيث يتولى حفظ الامن ومنع التهريب ومكافحة المخدرات وحماية المؤسسات وضبط الحدود، مشيرا الى ان لبنان يعلِّق أهمية كبيرة  على مؤتمر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرَّر عقده في باريس في 5 اذار المقبل، وعلى مشاركة المانيا فيه.
وردا على أسئلة أعضاء الوفد، اكد الرئيس عون ان قرار حصرية السلاح متَّخذ وتنفيذه يتم تدريجياً مع الاخذ في الاعتبار حماية السلم الأهلي والمحافظة على الاستقرار والامن في البلاد، مشيرا الى ان الاتصالات السياسية هي جزء من الخطة المعتمدة بالتوازي مع الخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش.
وشكر الرئيس عون رئيس وأعضاء الوفد الألماني على الدعم الذي تقدِّمه المانيا للبنان في مختلف المجالات، لافتا الى ان امن  لبنان لا يمكن فصله عن امن المنطقة وصولا الى امن أوروبا.
وكان رئيس الوفد الألماني اطلع الرئيس عون على الهدف من الجولة التي يقوم بها مؤكدا دعم بلاده للبنان، والتصميم على مواصلة زيادة التعاون في مختلف المجالات لا سيِّما المشاركة في القوة البحرية لـ"اليونيفيل". وأشار الى ان بلاده راغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع لبنان.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون من مدريد: نثمّن دعم إسبانيا للجيش ونتطلع لمشاركتها في مؤتمر باريس
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان يطالب بتسريع الاصلاحات وحصرية السلاح و "مؤتمر باريس" معلّق على السلاح
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: الطلب من الأجهزة الأمنية إعداد تقارير دقيقة حول حاجاتها ليكون المشاركون في مؤتمر باريس في 5 آذار على بيّنةٍ منها
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عون تبلّغ مشاركة اسبانيا في مؤتمر دعم الجيش ودعم خطوات تعزيز الأمن والاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الرئيس عون

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

إسرائيل

جمهورية

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:09 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:11 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:13 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:15 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:08 | 2026-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:09 | 2026-02-06
Lebanon24
22:11 | 2026-02-06
Lebanon24
22:13 | 2026-02-06
Lebanon24
22:15 | 2026-02-06
Lebanon24
00:08 | 2026-02-07
Lebanon24
23:34 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24