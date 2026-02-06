رسوم خُفِضَت وأخرى أُلغيت.. خبر سار يعلنه رجي!

كتب والمغتربين يوسف رجّي عبر حسابه على "أكس": "تقديراً لدور البنانيين في الانتشار ومساهمتهم المستمرة في دعم وطنهم الأم، وتعبيراً عن بشؤونهم وشجونهم ، أصدرت بالتعاون مع وزير المال تعميما بتخفيض رسوم جواز السفر البيومتري بنسبة 50%، وإعفاء رسوم معاملات تنظيم وتسجيل والمصادقة على وثائق الوفاة وكافة المصادقات المتعلقة بإجراءات نقل الجثمان إلى ، وإعفاء كامل الرسوم الخاصة بالمصادقات على الإفادات والشهادات المدرسية.وسأبقى على الوعد في مسار بدأته لتطوير عمل وزارة الخارجية وتحديث خدماتها، خدمة للبنان وللبنانيين أينما كانوا".