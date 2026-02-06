تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"وضع استراتيجية متكاملة للسياحة الطبية في لبنان".. برعاية ناصر الدين

Lebanon 24
06-02-2026 | 10:41
A-
A+

وضع استراتيجية متكاملة للسياحة الطبية في لبنان.. برعاية ناصر الدين
وضع استراتيجية متكاملة للسياحة الطبية في لبنان.. برعاية ناصر الدين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نظمت كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بالتعاون مع مستشفى سيدة المعونات الجامعي، المؤتمر الوطني لتطوير استراتيجية السياحة الطبية في لبنان، في قاعة جان الهوا بحرم الجامعة، برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، وحضور وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، ممثلة رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب جوزف مكرزل نائبته للشؤون الإدارية الدكتورة ريما مطر، ممثلي عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الجامعة وشخصيات سياسية وعسكرية ونقابية وتربوية ودينية وصحية وإعلامية.

وأعربت وزيرة السياحة عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر، معتبرة أن "اختيار عنوانه جاء دقيقا في توصيف المرحلة، إذ باتت السياحة الطبية ضرورة استراتيجية للبنان". وأكدت أن "هذا القطاع، إذا ما أدير كسياسة عامة متكاملة، يمكن أن يتحول إلى محرك اقتصادي مباشر، ورافعة للثقة، وجسر تواصل ثابت بين لبنان وكل من يقدر كفاءاته الطبية في الداخل والخارج".

وأوضحت أن "وزارة السياحة دورها تنظيمي وترويجي وتنسيقي، ولا يتداخل مع مهام وزارة الصحة"، مؤكدة أن "الوزارة تعمل على ربط تطلعات السائح بالخدمة المتوفرة، وربط الخدمة بالمعايير، وربط المعايير بصورة لبنان وثقة الزائر".

وشددت على أن "السياحة الطبية تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل استقبالا منظما، معلومات شفافة، تسعيرا واضحا، حماية لحقوق المرضى، متابعة بعد العلاج، وتعاونا وثيقا بين وزارتي الصحة والسياحة، والأمن العام، والبعثات الدبلوماسية، والنقابات والقطاع الاستشفائي وقطاع التأمين".

وأشارت إلى أن "أبرز نقاط الضعف الحالية تكمن في نقص البيانات الدقيقة"، داعية إلى "إنشاء قاعدة معلومات وطنية للسياحة الطبية تسمح بفهم مصادر المرضى والاختصاصات الأكثر طلبا ومدة الإقامة والكلفة والأثر الاقتصادي ومستويات الرضا، بما يساهم في اتخاذ قرارات أكثر فعالية على صعيد التسويق والاستثمار والتدريب".

وقدمت لحود "مجموعة مسارات عملية للعمل، من بينها وضع معايير جودة تشمل تجربة المريض الكاملة، إنشاء مسار خدمات واضح للزائر العلاجي، تطوير استراتيجية تسويق وطنية تستهدف أسواقا محددة، تعزيز الشراكات البحثية مع الجامعات لجمع الدراسات والمؤشرات، وتسهيل الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تجربة آمنة".

وشددت على أن "السياحة الطبية ليست حصرا على النخبة، بل رافعة تنموية تخلق فرص عمل وتنعش قطاعات متعددة كالفنادق والمطاعم والنقل والخدمات والمهن الصحية المساندة"، معتبرة أنها "تعكس مسار تعافي الدولة اللبنانية". 

وشكرت جامعة الروح القدس – الكسليك على استضافة المؤتمر، آملة "الخروج بخريطة طريق عملية قائمة على التزامات واضحة وشراكة متجددة بين وزارتي السياحة والصحة والجامعات والقطاعين الطبي والسياحي".

بدوره، شكر وزير الصحة جامعة الروح القدس – الكسليك على "هذه المبادرة التي جمعت وزارتي الصحة والسياحة من أجل وضع استراتيجية تخول لبنان استعادة دوره في مجالي السياحة والصحة". وقال: "من المعروف تاريخيا أن لبنان هو مستشفى الشرق، وهذا نابع من رصيد كبير تملكه المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية. ونحن نعتز بهذا الإرث ونعتمد عليه رغم كل الأزمات".

اضاف: "لقد استطاع القطاع الصحي أن يبقى صامدا على الرغم من كل ما مررنا به، من انفجار المرفأ إلى جائحة كورونا، وصولا إلى انهيار العملة والحرب وغيرها. فالقطاع الصحي بقي حاضرا كلما دعت الحاجة، وهذا الواقع لا يعود فقط إلى السياسات الصحية، بل إلى الرصيد الجامعي الأكاديمي والنخبة من الأطباء والممرضين وسمعتهم في الخارج، إذ يقصدهم المرضى للعلاج من مختلف أنحاء العالم".

وتابع: "نأسف لتأثر القطاع السياحي في ظل هذا الواقع الصعب والاستقرار النسبي، وقد أصبحنا نعتمد بشكل عام على المغترب اللبناني، بعدما خسرنا شريحة كبيرة من السياح الذين كانوا يقصدون لبنان بغرض الاستشفاء، من مرضى عرب وغيرهم. فقبل عام 2019 كانوا يشكلون نحو 30% من المرضى في بعض المستشفيات اللبنانية. وقد خسرنا جزءا منهم بسبب عدم الاستقرار، وجزءا آخر بسبب غياب العمل الممنهج والسياسة الواضحة لجذبهم، ابتداء من المطار وصولا إلى الفندق والمطعم والمستشفى. وقد راسلنا من وزارة الصحة مجلس الوزراء، متوجهين إلى جميع الوزارات، لوضع استراتيجية صحية تعنى بالسياحة الطبية. وهذه الاستراتيجية تحتاج إلى وقت، لكنها ستساعدنا على الأقل بوجود مسودة نسترشد بها للوصول إلى هدف".

وختم: "يضاف إلى ذلك خسارتنا لجزء كبير من طاقاتنا الطبية من أطباء وممرضين، إذ هاجر خلال الأزمة نحو 40% من الأطباء اللبنانيين، وعاد جزء منهم. وهذا يشكل حلقة مترابطة، حيث يعيش الطبيب مع عائلته ويحتاج إلى مدخول مستقر إلى حد ما. علما أننا نعمل مع الأجهزة التأمينية وأجهزة الوزارة من أجل تحسين آليات الدفع، وقد أنفقنا خلال هذا العام أكثر من خمسة أضعاف على الكلفة الاستشفائية. وإن شاء الله، مع موازنة عام 2026، ستتوسع تغطية وزارة الصحة، بما ينعكس إيجابا ويؤمن استقرارا ماليا، ويحسن القدرة الاستشفائية، ويعزز دور السياحة الطبية".

تضمن المؤتمر جلسات متخصصة تناولت سبل تطوير السياحة الطبية في لبنان، وركز المحور الأول على أهمية هذا القطاع ورؤية العالم العربي له، والعوامل التي تعزز جاذبية لبنان كوجهة علاجية، إضافة إلى مقومات نجاح استراتيجية وطنية شاملة، وتخللته جلسة حوارية لرسم خارطة طريق لإعادة تموضع لبنان في هذا المجال.

أما المحور الثاني، فتناول واقع لبنان وفرصه، من خلال بحث الاتفاقيات الثنائية، ودور الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وأولويات القطاع العام، وأهمية التحول الرقمي، إلى جانب استراتيجيات المستشفيات الخاصة في استقطاب السياح. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ناصر الدين: نعمل على دمج الذكاء الإصطناعي في الاستراتيجية الأوسع للصحة الرقمية
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء للوزير ناصر الدين في مستشفى "اوتيل ديو" تقديرا لجهوده ودعمه الدائم للقطاع الصحي
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين: الذكاء الاصطناعي جزء من استراتيجيتنا الشاملة للصحة الرقمية
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح "مركز بترونيات للرعاية الصحية الأولية" لتعزيز الخدمات الطبية في البترون
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

مجلس الوزراء

وزارة الصحة

اللبنانية

كورونا

علاجية

المطار

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:09 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:11 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:13 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:15 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:08 | 2026-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:09 | 2026-02-06
Lebanon24
22:11 | 2026-02-06
Lebanon24
22:13 | 2026-02-06
Lebanon24
22:15 | 2026-02-06
Lebanon24
00:08 | 2026-02-07
Lebanon24
23:34 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24