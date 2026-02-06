تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الخازن: زيارة هيكل إلى أميركا برهنت أن الجيش يبقى الضامن الأساسي لوحدة لبنان

Lebanon 24
06-02-2026 | 11:16
الخازن: زيارة هيكل إلى أميركا برهنت أن الجيش يبقى الضامن الأساسي لوحدة لبنان
الخازن: زيارة هيكل إلى أميركا برهنت أن الجيش يبقى الضامن الأساسي لوحدة لبنان photos 0
ثمّن الوزير الأسبق وديع الخازن "زيارة قائد الجيش اللّبناني العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة الأميركية، وما رافقها من لقاءات رسميّة رفيعة المستوى، الّتي تؤكّد التقدير الدّولي للمؤسّسة العسكريّة اللّبنانيّة ودورها الوطني الموحّد".
 
 
وأشار في بيان، إلى أنّ "هذه الزّيارة برهنت أنّ الجيش اللبناني، بقيادته وضبّاطه وعناصره، يبقى الضّامن الأساسي لوحدة لبنان وسيادته، وحامياً للأمن والاستقرار، وركيزةً صلبةً للسّلم الأهلي، بعيداً عن أي انقسامات أو تجاذبات".


ولفت إلى أنّ "دعم الجيش والالتفاف حوله، يشكّلان واجباً وطنيًاً جامعاً لكلّ اللّبنانيّين، وكلّ اللّبنانيّين شركاء في حماية وطنهم"، مشدّداً على أنه "في ظلّ التحدّيات الدّاخليّة والإقليميّة، يظلّ الحوار الوطني والحفاظ على السِّلم الأهلي ووحدة الصفّ، مدخلًا أساسيًّا للنّهوض بلبنان وبناء مستقبله، دولة قويّة، مستقرّة، وقادرة على حماية جميع أبنائها على قدم المساواة".
 
 
 
الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

رودولف هيكل

قائد الجيش

الخازن

