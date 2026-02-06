من عكّار إلى الشياح.. هكذا وقع شاب ضحية احتيال إلكتروني عبر إعلان وهمي

تعرّض شاب من منطقة عكّار لعملية احتيال بعد أن استدرجته عصابة من منطقة بحجّة بيع أجهزة كمبيوتر بأسعار مغرية عبر إعلان على .



وبحسب المعلومات، تواصل الشاب مع صاحب الإعلان الذي طلب منه الحضور إلى منزله لإتمام عملية الشراء. لكن عند وصوله، تبيّن أنّ الإعلان كان فخّاً مدبّراً، حيث أقدم عدد من الأشخاص على سلبه مبلغ 3000 دولار تحت التهديد قبل أن يفرّوا من المكان.



مصدر امني قال: "تعيد هذه الحادثة التذكير بخطورة الثقة العمياء بالإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. لذا يُنصح بعدم مقابلة البائعين في منازل خاصة أو أماكن معزولة، والحرص على إتمام أي عملية شراء في أماكن عامة وآمنة، إضافة إلى التأكّد قدر الإمكان من صدقية الأشخاص قبل تحويل الأموال أو تسليمها، تجنّباً للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال".

