لبنان
كلمة لقاسم قريباً.. إليكم موعدها
Lebanon 24
06-02-2026
|
12:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتحدث
الأمين العام
لـ"
حزب الله
" الشيخ
نعيم قاسم
، يوم الإثنين، 9 شباط الجاري، وذلك خلال حفل افتتاح
مركز لبنان
الطبي الساعة 3.30 في
بيروت
.
