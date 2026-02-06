دورات تدريبية لعناصر الدفاع المدني على المعايير اللبنانية والدولية للسلامة

استقبل للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، مسؤول التواصل الدولي الأول لشبكات الحكومات في مجال تطوير الأعمال الدولية في للحماية من الحرائق (NFPA) بورسون، المستشارة التقنية للدفاع المدني الرئيسة التنفيذية لشركة Siena المهندسة سوسن دهام، المستشار للمواد في شركة SIENA ماهر .



وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية بأنه "خلال اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية متخصصة لعناصر الدفاع المدني، تهدف إلى تعزيز مهاراتهم في الوقاية من الحرائق وإدارة الطوارئ، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في السلامة العامة، بما يرفع مستوى الجهوزية ويطور الأداء التشغيلي للمديرية على كل الأراضي ".





وعقب اللقاء، انتقل خريش برفقة الضيوف إلى قاعة التدريب في مبنى المديرية، حيث كان في انتظارهم عدد من رؤساء المراكز والعناصر والمتطوعين.





وتحدث خريش إلى المتدربين عن "أهمية الاطلاع على المعايير اللبنانية والدولية في مجال الوقاية من الحرائق وسلامة الأرواح، والتزام أفضل الممارسات المعتمدة عالميا لتعزيز الجهوزية ورفع مستوى الاستجابة للطوارئ".





ثم حاضر بورسون ودهام على مدى خمس ساعات متتالية عن المبادئ الأساسية للمعايير اللبنانية والدولية، وأفضل الممارسات المعتمدة عالميا في تنظيم العمل العملاني والتدريبي، إضافة إلى إبراز أهمية توظيفها في تطوير الأداء التشغيلي والتدريبي للمديرية العامة للدفاع المدني.





وأكدت أن "هذه المحاضرات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة العناصر، ومواكبة أفضل في الوقاية من الحرائق وتأمين السلامة العامة، بما يرفع مستوى العمل الاستباقي".