Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

دورات تدريبية لعناصر الدفاع المدني على المعايير اللبنانية والدولية للسلامة

Lebanon 24
06-02-2026 | 12:48
دورات تدريبية لعناصر الدفاع المدني على المعايير اللبنانية والدولية للسلامة
دورات تدريبية لعناصر الدفاع المدني على المعايير اللبنانية والدولية للسلامة photos 0
استقبل المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، مسؤول التواصل الدولي الأول لشبكات الحكومات في مجال تطوير الأعمال الدولية في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) كينيث بورسون، المستشارة التقنية للدفاع المدني الرئيسة التنفيذية لشركة Siena المهندسة سوسن دهام، المستشار للمواد في شركة SIENA ماهر العلم.
 
 
وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية بأنه "خلال اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية متخصصة لعناصر الدفاع المدني، تهدف إلى تعزيز مهاراتهم في الوقاية من الحرائق وإدارة الطوارئ، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في السلامة العامة، بما يرفع مستوى الجهوزية ويطور الأداء التشغيلي للمديرية على كل الأراضي اللبنانية".


وعقب اللقاء، انتقل خريش برفقة الضيوف إلى قاعة التدريب في مبنى المديرية، حيث كان في انتظارهم عدد من رؤساء المراكز والعناصر والمتطوعين.


وتحدث خريش إلى المتدربين عن "أهمية الاطلاع على المعايير اللبنانية والدولية في مجال الوقاية من الحرائق وسلامة الأرواح، والتزام أفضل الممارسات المعتمدة عالميا لتعزيز الجهوزية ورفع مستوى الاستجابة للطوارئ".


ثم حاضر بورسون ودهام على مدى خمس ساعات متتالية عن المبادئ الأساسية للمعايير اللبنانية والدولية، وأفضل الممارسات المعتمدة عالميا في تنظيم العمل العملاني والتدريبي، إضافة إلى إبراز أهمية توظيفها في تطوير الأداء التشغيلي والتدريبي للمديرية العامة للدفاع المدني.


وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن "هذه المحاضرات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة العناصر، ومواكبة أفضل المعايير الدولية في الوقاية من الحرائق وتأمين السلامة العامة، بما يرفع مستوى العمل الاستباقي".
المديرية العامة للدفاع المدني

المعايير الدولية

المديرية العامة

الجمعية الوطنية

إدارة الطوارئ

المدير العام

مديرية ال

اللبنانية

