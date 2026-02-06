الحريري زارت اتحاد جمعيات العائلات البيروتية: سنبقى مصرين على بناء الدولة

هنأت النائبة السابقة بهية ممثلة ، إتحاد جمعيات العائلات البيروتية بانتقاله الى مقره الجديد في منطقة مار الياس.



وكان في استقبال الحريري، رئيس الإتحاد محيي الدين كشلي وأعضاء الهيئة الإدارية وعدد من أعضاء المجالس الإدارية لجمعيات العائلات المنضوية في اطار الإتحاد، وشخصيات اجتماعية وثقافية وإعلامية بيروتية.





كشلي





ورحب كشلي بالحريري، شاكرا لها "هذه الزيارة التي تعني لنا الكثير"، وللرئيس "مباركته الغالية"، مستذكرا "البصمات المضيئة للرئيس الشهيد رفيق الحريري في تاريخ الحديث"، وتوقف عند رعايته لإطلاق ودعم هذا الإتحاد، وقال: "نجدد التمسك بنهج وثوابت الرئيس الشهيد، ومستمرون على هذا النهج مع الحريري الذي كان الداعم الأول للاتحاد، ونحن والعائلات البيروتية نتمنى عليه العودة عن اعتكافه السياسي لأنه حاجة وطنية، ونحن ان شاء الله سنكون الى جانبه ومعه يوم 14 شباط في حضرة ذكرى لبنان الكبير".





الحريري





من جهتها، هنأت الحريري الإتحاد بمقره الجديد، واستحضرت بدايات التأسيس "حين فكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري بدمج الروابط العائلية البيروتية وتحويلها الى اتحاد لأنه كان يؤمن بالتشبيك وبالشراكات، لأن ذلك يسهل أكثر التواصل مع الناس".





ونقلت الى الإتحاد والحضور تحيات الرئيس سعد الحريري، وقالت: "إنه سعيد لما قمتم به وهو يقف الى جانبكم والى جانب هذا التجمع وهذه المؤسسات التي تجمع شملها وكلمتها على الخير".





ونوهت بـ"حيوية الاتحاد وتضافر جهود أعضاء هيئته الإدارية وجمعياته في مبادرات مجتمعية وتكافلية"، وقالت: "لا شك أن الظروف التي نمر بها قاسية وغير مسبوقة، نحن في مرحلة إعادة صياغة للمنطقة كلها، وهذا يستدعي منا ان نحافظ على وحدة البلد وتنوعه وديمقراطيته لأن نظام المخاطر كبير، ونحن نرى ما يجري حولنا. وأكثر ما يقلقنا هو الحرب في ظل استمرار الإعتداءات على لبنان. المهم ان نبقى متضامنين في وجه هذا العدو".





أضافت: "إننا جميعا نتوق الى بناء الدولة وليس لدينا خيار آخر مهما حاولوا ان يكون هناك بدائل عن الدولة لكن بالنسبة إلينا ستبقى الدولة هي الوحيدة المظلة والحاضنة والحامية لجميع أبنائها".





وتابعت: "ان مشاركة الجيل الجديد في أنشطة احياء ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري تدل على انهم يعرفون ما قام به، وأن مشروعه وثوابته ما زالت تعيش مع الأجيال".





وختمت: "كلنا مدعوون لنعيد اطلاق مشروع ورؤية رفيق الحريري وهو بناء الدولة والمؤسسات، وان شاء الله واياكم نصل الى هذه الرؤية. وتعرفون ان رفيق الحريري اغتيل لأنه يريد ان يبني الدولة، ونحن سنبقى مصرين على بناء الدولة وندعو اللبنانيين الى ألا ييأسوا أو يفقدوا الأمل".





بعد ذلك، كانت مداخلات لعدد من الحاضرين وحوار مع الحريري حول عدد من الراهنة.