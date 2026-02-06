الدفاع المدني: إنقاذ عاملة إثيوبية عالقة داخل منطقة حرجية في ضهر الصوان

أعلنت في بيان، أنها تمكنت من إنقاذ عاملة إثيوبية كانت داخل منطقة حرجية في محلة ضهر الصوان.

وذكرت المديرية أنّ فرق الدفاع المدني نجحت، وباستخدام الحبال والمعدات المتخصصة، من إنقاذ العاملة وتأمين سلامتها، وذلك قبل نقلها إلى المُستشفى لتلقي العلاج اللازم.