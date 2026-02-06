بالصورة.. قوى الأمن تكرّم المعاون أول ناديا ناصر لرعايتها طفلة رضيعة بمطار رفيق الحريري

وجاء التكريم بناءً على توجيهات لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، بحضور آمر فصيلة تفتيشات العقيد علي حاموش. وكانت المعاون أول ناصر قد بادرت في 2 شباط إلى الاعتناء بالرضيعة فور نقل والدتها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.وتداولت صوراً تُظهر المعاون أول وهي تحتضن الطفلة وتؤمّن لها الرعاية اللازمة، فيما بقيت الرضيعة في عهدتها طوال فترة وجود والدتها في المستشفى، إلى أن استعادت وعيها وأصبحت قادرة على تولّي العناية بابنتها مجدداً.وأثنى العميد كرنيب، باسم المدير العام، على المبادرة التي تعكس حسّاً إنسانياً عالياً وروح المسؤولية، مقدّماً للمعاون أول ناصر تهنئة خطية من قائد الوحدة عربون تقدير على هذا التصرف الأخلاقي والإنساني المشرّف.