لبنان

بالصورة.. قوى الأمن تكرّم المعاون أول ناديا ناصر لرعايتها طفلة رضيعة بمطار رفيق الحريري

Lebanon 24
06-02-2026 | 13:02
بالصورة.. قوى الأمن تكرّم المعاون أول ناديا ناصر لرعايتها طفلة رضيعة بمطار رفيق الحريري
بالصورة.. قوى الأمن تكرّم المعاون أول ناديا ناصر لرعايتها طفلة رضيعة بمطار رفيق الحريري photos 0
كرّم قائد وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد موسى كرنيب، المعاون أول ناديا ناصر، تقديراً لمبادرتها الإنسانية برعاية طفلة رضيعة داخل مطار رفيق الحريري الدولي، بعد تعرّض والدتها لوعكة صحية أفقدتها الوعي.


وجاء التكريم بناءً على توجيهات المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، بحضور آمر فصيلة تفتيشات المطار العقيد علي حاموش. وكانت المعاون أول ناصر قد بادرت في 2 شباط إلى الاعتناء بالرضيعة فور نقل والدتها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.


وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تُظهر المعاون أول وهي تحتضن الطفلة وتؤمّن لها الرعاية اللازمة، فيما بقيت الرضيعة في عهدتها طوال فترة وجود والدتها في المستشفى، إلى أن استعادت وعيها وأصبحت قادرة على تولّي العناية بابنتها مجدداً.


وأثنى العميد كرنيب، باسم المدير العام، على المبادرة التي تعكس حسّاً إنسانياً عالياً وروح المسؤولية، مقدّماً للمعاون أول ناصر تهنئة خطية من قائد الوحدة عربون تقدير على هذا التصرف الأخلاقي والإنساني المشرّف.


