حفاظا على السلامة العامة.. إخلاء منزل في منطقة أبي سمراء (صور)

قامت شرطة بلدية بإخلاء منزل في منطقة أبي سمراء، مقابل مخفر أبي سمراء، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة حفاظًا على السلامة العامة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وأفادت معلومات أن سيدة كانت تقيم امتنعت عن الإخلاء، معلنة تحمّلها كامل المسؤولية عن قرارها، رغم التنبيهات الصادرة عن الجهات المختصة.وأشارت الجهات المعنية إلى أن عملية الإخلاء جاءت بعد الكشف على الموقع واتخاذ القرار المناسب وفق الأصول، مؤكدة متابعة الموضوع بما يضمن السلامة العامة والتقيد بالقوانين المرعية الإجراء.