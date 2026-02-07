تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

طقس متقلب في اليومين المقبلين.. ومنخفض جوي يوم الاربعاء

Lebanon 24
07-02-2026 | 04:36
طقس متقلب في اليومين المقبلين.. ومنخفض جوي يوم الاربعاء
طقس متقلب في اليومين المقبلين.. ومنخفض جوي يوم الاربعاء photos 0
يسيطر جو  متقلب وممطر أحياناً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز شمال قبرص سريع ومحدود الفعالية، حتى ظهر يوم غد الأحد حيث يستقر مع رياح ناشطة والتي تشتّد فتصل لحدود ال ٨٠ كلم/ساعة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجدداً فجر الأربعاء بمنخفض جوي مصدره جنوب غرب تركيا.  
ويكون الطقس غداً غائما جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتكون محملّة بطبقات من الغبار خاصة جنوب البلاد والتي تشتّد لحدود ال ٩٠ كم/س خاصة في المناطق الشمالية لذا يجب التحذير من تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية والأشجار، ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والموحلة.
الإثنين:  
غائم جزئياً الى غائم احيانًا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء ونسبة رطوبة منخفضة.
الثلاثاء:  
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، يتحول الطقس خلال الليل الى غائم وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.
 
