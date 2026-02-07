تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
طقس متقلب في اليومين المقبلين.. ومنخفض جوي يوم الاربعاء
Lebanon 24
07-02-2026
|
04:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسيطر جو متقلب وممطر أحياناً على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسّط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز شمال
قبرص
سريع ومحدود الفعالية، حتى ظهر يوم غد الأحد حيث يستقر مع رياح ناشطة والتي تشتّد فتصل لحدود ال ٨٠ كلم/ساعة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجدداً فجر الأربعاء بمنخفض جوي مصدره جنوب
غرب تركيا
.
ويكون الطقس غداً غائما جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتكون محملّة بطبقات من الغبار خاصة جنوب البلاد والتي تشتّد لحدود ال ٩٠ كم/س خاصة في المناطق الشمالية لذا يجب التحذير من تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية والأشجار، ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والموحلة.
الإثنين:
غائم جزئياً الى غائم احيانًا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء ونسبة رطوبة منخفضة.
الثلاثاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً
من بعد
الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، يتحول الطقس خلال الليل الى غائم وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.
منخفض جوي محدود الفعالية يؤثر على لبنان.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
Lebanon 24
منخفض جوي محدود الفعالية يؤثر على لبنان.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
07/02/2026 23:31:29
07/02/2026 23:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس متقلب يسيطر على لبنان.. هكذا سيكون جو نهاية الاسبوع
Lebanon 24
طقس متقلب يسيطر على لبنان.. هكذا سيكون جو نهاية الاسبوع
07/02/2026 23:31:29
07/02/2026 23:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم كيف سيبدو طقس لبنان في الأيام المقبلة
Lebanon 24
اليكم كيف سيبدو طقس لبنان في الأيام المقبلة
07/02/2026 23:31:29
07/02/2026 23:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس القسم الأول من شباط
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس القسم الأول من شباط
07/02/2026 23:31:29
07/02/2026 23:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوض الشرقي
غرب تركيا
مركز شمال
جنوب غرب
الشمالي
من بعد
الشمال
لبنان
تابع
