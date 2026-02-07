تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الاسمر ينوه بإقرار الحد الادنى للاجور للعاملين في تلفزيون لبنان

Lebanon 24
07-02-2026 | 04:39
الاسمر ينوه بإقرار الحد الادنى للاجور للعاملين في تلفزيون لبنان
الاسمر ينوه بإقرار الحد الادنى للاجور للعاملين في تلفزيون لبنان photos 0
نوه رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر بقرار مجلس إدارة تلفزيون لبنان برئاسة الرئيسة المديرة العامة اليسار نداف  القاضي بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في التلفزيون والذي أتى ثمرة نضال طويل قادته الحركة العمالية ممثلة بنقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان.
وأمل بأن يستكمل هذا القرار بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة مترافقة مع هيكلة وظيفية وإدارية تعيد الاعتبار لمستخدمي تلفزيون لبنان.
وأشار الى أن التحرك الاخير الذي قادته الرئيسة المديرة العامة باتجاه إعادة إحياء الاستثمار لاملاك التلفزيون والعمل في القناة "٥" الحازمية واستثمار الأرشيف وتطوير الأجهزة لمواكبة التطور التكنولوجي وإطلاق برامج جديدة والعمل لشراكة مع مؤسسات عربية واجنبية، هو تحرك مشكور يجب أن يؤدي الى إعادة التلفزيون الى مكانه الطبيعي الرائد.

كما شكر الأسمر لوزير الإعلام المحامي د. بول مرقص والمدير العام لوزارة الإعلام الأستاذ حسان فلحة مواكبتهم ورعايتهم جهود مجلس الإدارة للوصول بالتلفزيون الى مكانة متقدمة كان امتاز بها في زمن لبنان الذهبي.
وزارة الإعلام

مجلس الإدارة

المدير العام

وزير الإعلام

بشارة الأسمر

حسان فلحة

بول مرقص

الحازمية

