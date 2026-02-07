تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الاسمر ينوه بإقرار الحد الادنى للاجور للعاملين في تلفزيون لبنان
Lebanon 24
07-02-2026
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
نوه رئيس الإتحاد العمالي العام في
لبنان
الدكتور
بشارة الأسمر
بقرار مجلس إدارة تلفزيون لبنان برئاسة الرئيسة المديرة العامة اليسار نداف القاضي بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في التلفزيون والذي أتى ثمرة نضال طويل قادته الحركة العمالية ممثلة بنقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان.
وأمل بأن يستكمل هذا القرار بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة مترافقة مع هيكلة وظيفية وإدارية تعيد الاعتبار لمستخدمي تلفزيون لبنان.
وأشار الى أن التحرك الاخير الذي قادته الرئيسة المديرة العامة باتجاه إعادة إحياء الاستثمار لاملاك التلفزيون والعمل في القناة "٥"
الحازمية
واستثمار الأرشيف وتطوير الأجهزة لمواكبة التطور التكنولوجي وإطلاق برامج جديدة والعمل لشراكة مع مؤسسات عربية واجنبية، هو تحرك مشكور يجب أن يؤدي الى إعادة التلفزيون الى مكانه الطبيعي الرائد.
كما شكر
الأسمر
لوزير الإعلام المحامي د.
بول مرقص
والمدير العام لوزارة الإعلام الأستاذ
حسان فلحة
مواكبتهم ورعايتهم جهود
مجلس الإدارة
للوصول بالتلفزيون الى مكانة متقدمة كان امتاز بها في زمن لبنان الذهبي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور لعام 2026 إلى 28 ألف و75 ليرة تركية ما يعادل نحو 655 دولارا
Lebanon 24
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور لعام 2026 إلى 28 ألف و75 ليرة تركية ما يعادل نحو 655 دولارا
07/02/2026 23:31:37
07/02/2026 23:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة إيجابية للعاملين في تلفزيون لبنان
Lebanon 24
خطوة إيجابية للعاملين في تلفزيون لبنان
07/02/2026 23:31:37
07/02/2026 23:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الصمد: الحدّ الأدنى لرواتب العسكريين والموظفين مُحزن ومخجل
Lebanon 24
الصمد: الحدّ الأدنى لرواتب العسكريين والموظفين مُحزن ومخجل
07/02/2026 23:31:37
07/02/2026 23:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان: نريد حكومة ترى الجنوب كـ "بعبدا" ورد فعل السلطة دون الحد الأدنى
Lebanon 24
المفتي قبلان: نريد حكومة ترى الجنوب كـ "بعبدا" ورد فعل السلطة دون الحد الأدنى
07/02/2026 23:31:37
07/02/2026 23:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام
مجلس الإدارة
المدير العام
وزير الإعلام
بشارة الأسمر
حسان فلحة
بول مرقص
الحازمية
تابع
قد يعجبك أيضاً
معركة محتدمة في الجامعة "اللبنانية".. فهل سيتغير الواقع؟
Lebanon 24
معركة محتدمة في الجامعة "اللبنانية".. فهل سيتغير الواقع؟
16:26 | 2026-02-07
07/02/2026 04:26:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار.. مطلوب خطير بقبضة "المعلومات"
Lebanon 24
في عكار.. مطلوب خطير بقبضة "المعلومات"
16:01 | 2026-02-07
07/02/2026 04:01:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير سير لقوى الأمن في هذه المنطقة.. بيانٌ صادر عنها
Lebanon 24
تدابير سير لقوى الأمن في هذه المنطقة.. بيانٌ صادر عنها
15:35 | 2026-02-07
07/02/2026 03:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" رحب بزيارة سلام إلى الجنوب
Lebanon 24
"تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" رحب بزيارة سلام إلى الجنوب
15:15 | 2026-02-07
07/02/2026 03:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق موسّع مع رئيس بلدية صيدا السابق وملف "صندوق التكافل" إلى الواجهة!
Lebanon 24
تحقيق موسّع مع رئيس بلدية صيدا السابق وملف "صندوق التكافل" إلى الواجهة!
14:14 | 2026-02-07
07/02/2026 02:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
05:00 | 2026-02-07
07/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
04:30 | 2026-02-07
07/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:26 | 2026-02-07
معركة محتدمة في الجامعة "اللبنانية".. فهل سيتغير الواقع؟
16:01 | 2026-02-07
في عكار.. مطلوب خطير بقبضة "المعلومات"
15:35 | 2026-02-07
تدابير سير لقوى الأمن في هذه المنطقة.. بيانٌ صادر عنها
15:15 | 2026-02-07
"تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" رحب بزيارة سلام إلى الجنوب
14:14 | 2026-02-07
تحقيق موسّع مع رئيس بلدية صيدا السابق وملف "صندوق التكافل" إلى الواجهة!
14:07 | 2026-02-07
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
07/02/2026 23:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
07/02/2026 23:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
07/02/2026 23:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24