الاسمر ينوه بإقرار الحد الادنى للاجور للعاملين في تلفزيون لبنان

نوه رئيس الإتحاد العمالي العام في الدكتور بقرار مجلس إدارة تلفزيون لبنان برئاسة الرئيسة المديرة العامة اليسار نداف القاضي بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في التلفزيون والذي أتى ثمرة نضال طويل قادته الحركة العمالية ممثلة بنقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان.

وأمل بأن يستكمل هذا القرار بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة مترافقة مع هيكلة وظيفية وإدارية تعيد الاعتبار لمستخدمي تلفزيون لبنان.

وأشار الى أن التحرك الاخير الذي قادته الرئيسة المديرة العامة باتجاه إعادة إحياء الاستثمار لاملاك التلفزيون والعمل في القناة "٥" واستثمار الأرشيف وتطوير الأجهزة لمواكبة التطور التكنولوجي وإطلاق برامج جديدة والعمل لشراكة مع مؤسسات عربية واجنبية، هو تحرك مشكور يجب أن يؤدي الى إعادة التلفزيون الى مكانه الطبيعي الرائد.



كما شكر لوزير الإعلام المحامي د. والمدير العام لوزارة الإعلام الأستاذ مواكبتهم ورعايتهم جهود للوصول بالتلفزيون الى مكانة متقدمة كان امتاز بها في زمن لبنان الذهبي.

