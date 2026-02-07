تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

توصيات المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: حق اقتراع المغتربين ديمقراطي دستوري

Lebanon 24
07-02-2026 | 05:05
A-
A+
توصيات المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: حق اقتراع المغتربين ديمقراطي دستوري
توصيات المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: حق اقتراع المغتربين ديمقراطي دستوري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اختتمت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم مؤتمرها الرابع والعشرين في لوس أنجلوس – كاليفورنيا، والذي استمر على مدى ثلاثة أيام انتهت في ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٦، والذي كرّس الانتقال الديمقراطي لقيادة الجامعة كل سنتين، فانتخب فارس وهبه رئيساً عالمياً جديداً، وخليل خوري نائباً للرئيس، واختير باسم مدور أميناً عاماً، كما انتخب مجلس الأمناء ميشال الدويهي رئيساً، هذا وقد انتخب مجلس الشبيبة العالمي ليندا خوري من المكسيك رئيسة له، وأدريانا ضاهر من بوليفيا أمينة عامة.
كما انتخب مؤتمر أميركا الشماليّة أدوار عبد الكريم رئيساً، وميلاد عويجان نائباً له، ومروان صادر نائباً للرئيس عن كندا.
ولقد افتتح المؤتمر العالمي في جلسة علنيّة برئاسة الرئيس العالمي روجيه هاني، وبحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والحزبية والمؤسسات الاغترابية، يتقدمها القنصل العام للبنان في لوس أنجلوس بشير سركيس، والنائبان سليم الصايغ وفادي كرم، وممثلون عن حزب الكتائب، والقوات اللبنانية، والتيار الوطني الحر، والسفير إد غابريال ممثلاً ATFL، وممثلين عن لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكيّة LACC، والسفير وليد معلوف ممثلاً LARP، الأستاذ سامي القاضي ممثلاً Lebanese for Lebanon foundation ،  وحشد من الأندية ومن فعاليات الجالية، بالإضافة إلى الرؤساء العالميين السابقين، ومسؤولي المجلس العالمي، ورؤساء القارات وممثلي المجالس الوطنيّة والولايات من كل القارات. 
بعد اختتام أعمال المؤتمر، وكعادتها كل سنة، وفي حفلٍ راقٍ، كرمت الجامعة في لوس أنجلوس نجاد فارس بإعطائه الـ Courage Award، تكريماً لعطاءاته من أجل الجالية ولبنان.
والجدير بالذكر أنّ المؤتمر استمع إلى تقارير اللجان العالمية، والقارات، وانعقد في طاولات مستديرة، وفي مواضيع مختلفة، انتهت بإقرار التوصيات للمرحلة المقبلة، والتي أتت على الشكل التالي:
على المستوى الداخلي
- اتخذ المؤتمرون القرارات والتوصيات الداخلية: الإداريّة والماليّة، للمرحلة المقبلة.
- أوصى المؤتمرون بزياراتٍ للقارات والمجالس الوطنيّة والفروع للاطلاع على أوضاعها، وتقديم المساعدة المطلوبة، والعمل على تأسيس فروع ومجالس وطنيّة جديدة.
- إحداث نقلة نوعيّة تقنيّة في الجامعة على مستويات عديدة: في الإدارة، والانتساب، والإعلام، والثقافة، والتراث، والتواصل بمختلف الوسائل الحديثة.
- إعادة إحياء نشاط LEBolution، وتطويره بحيث يتعدى هذا النشاط الأساسي للشبيبة زيارة الوطن الأم، ليكون مرتبطاً ببرامج ثقافيّة بالتنسيق مع جامعات في لبنان لنا معها اتفاقات، وببرنامج تدريبي من قبل الجامعة الأم، بحيث تغدو زيارة الشبيبة للبنان عاملاً أساسيّاً في إغناء جيلٍ في الجامعة يُنمّي شخصيّته، ويتحضّر ليتسلم الأمانة في المستقبل.
على المستوى الوطني
- جدّد المؤتمرون تأييدهم لموقف فخامة الرئيس جوزاف عون في خطاب القسَم، وتأييده للبيان الوزاري لحكومة دولة الرئيس نوّاف سلام، والموقف الرسمي من عمليّة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانيّة وأجهزتها الأمنيّة وحدها، وفقاً للدستور اللبناني أولاً، وتطبيقاً للقرارات الدوليّة المتعلقة بلبنان، بدءاً من اتفاقية الهدنة، مروراً بكل القرارات وآخرها القرار ١٧٠١. 
وهم يعتبرون أنه آن أوان إنهاء الاحتلال الإيراني، عبر السلاح، للبنان، هذا السلاح الذي دمّر الدولة لما يزيد عن عقدين من الزمن، واستجلب الاحتلال، وتحالف مع الفساد، وأسس أمنيّاً واقتصاديّاً دولةً موازية ونسخةً عن الحرس الثوري الإيراني – فرع لبنان.
- إنّ المؤتمرين يتطلعون إلى إنهاء جبهة لبنان المفتوحة على الحروب منذ ١٩٦٩ عبر موقفٍ رسميٍّ جديد لإحلال السلام يتعدى ما يُسمّى بـ"المبادرة العربيّة للسلام" (مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز)، والتي صدرت عن قمة بيروت في آذار ٢٠٠٢، والتي تخلى عنها معظم الموقعين عليها.
- ينظر المؤتمرون إلى موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعض الكتل النيابيّة من قانون الانتخاب، بحزنٍ وخيبة أمل، وأقل ما يُقال فيه أنه مهين، ومعيب!
إنّ حق اقتراع المنتشرين هو حق دستوري، وهم لن يتوانوا عن الدفاع عن هذا الحق، وعن الديمقراطية اللبنانية، حتى لدى دول القرار التي تراقب عن كثب الحدث الانتخابي اللبناني.
 - إنّ المؤتمرين يعتبرون أنّ إعادة الثقة للمنتشرين، الذين يرسلون إلى لبنان ٧ مليارات من الدولارات سنويّا بحسب أرقام مصرف لبنان، هي الأساس في إعادة استثماراتهم إلى الوطن، لا ديون صندوق النقد والبنك الدولي، وهم، إذ خسروا ودائعهم وجنى العمر، أسوةً بالمقيمين، يرون في قانون "الفجوة الماليّة" بدايةً غير مكتملة، وقانوناً يساوي بين النظيف والفاسد، ونحن، بالتعاون مع أفراد وهيئات مختصة، سنطلق اقتراحات متعلقة بإصلاح القطاع المصرفي، ولقد توصلنا معها إلى أنّ ثلاثين قطاعاً إقتصاديّاً يمكن للبنان تطويرها بما يؤهله لرفع مستوى الناتج المحلي إلى ٢٥٠ ملياراً، وكل ذلك يتم إذا ما انتهىت عملية حصر السلاح بيد الدولة. 
- قرّر المؤتمرون تشديد الضغط الدولي على دول القرار من أجل سيادة وحرية واستقلال لبنان الديمقراطي، وتوسيع مروحة التحالفات الاغترابيّة في دعم اللوبي اللبناني في بلدان الإقامة لتحقيق الأهداف الوطنيّة.
- إنّ لبنان يخسر قدراته البشريّة، وقوّته العاملة، وأدمغته، وكفاءاته، ولن نوقف الهجرة إلا عبر معالجات مترابطة ومتوازية لحوكمة رشيدة، وضربٍ للفساد، واستعادة للسيادة!
إنّ الدولة العادلة والسيّدة في حوكمة رشيدة وحدها تعيد الثقة، والثقة تعيد الاستثمارات، والاستثمارات تُجذّر الأجيال الجديدة في الوطن، وتعيد من هاجر من لبنان إليه.
نحن لم نكن يوماً مهاجرين، بل مُهجَّرين، نحن هاجرنا من الدولة، ولكن لم نهاجر من الوطن!
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أدانت الاعتداء الإرهابي في بوندي بيتش في أستراليا
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: تجاهل اقتراع المغتربين مس بالحق الدستوري ويستوجب المقاطعة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بحث أوضاع الجالية ونشاطات ثقافية في لقاء الجامعة اللبنانية الثقافية مع السفيرة الخولي
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية: بري أكّد أنّ ودائع اللبنانيين مقدسة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

في الجامعة

اللبنانية

نبيه بري

الشمالي

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:26 | 2026-02-07
Lebanon24
16:01 | 2026-02-07
Lebanon24
15:35 | 2026-02-07
Lebanon24
15:15 | 2026-02-07
Lebanon24
14:14 | 2026-02-07
Lebanon24
14:07 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24