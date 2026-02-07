تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

بعمليّة خاطفة... توقيف مطلوب خطير بحقّه 9 مذكّرات

Lebanon 24
07-02-2026 | 05:25
بعمليّة خاطفة... توقيف مطلوب خطير بحقّه 9 مذكّرات
بعمليّة خاطفة... توقيف مطلوب خطير بحقّه 9 مذكّرات photos 0
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن وجود أحد الأشخاص في محلّة وادي الريحان –  عكّار، بعد أن ذاع صيته في البلدة والجوار لجهّة قيامه بأعمال سرقة وإطلاق نار، وافتعال إشكالات، والاعتداء على المدنيين، وهو المدعو:

– ن. ط. (مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) بحقه /9/ مذكّرات توقيف بجرائم قتل، محاولات قتل، وسرقة، وخلاصة حكم بجرم أسلحة.

بتاريخ 3-2-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه بعملية خاطفة في المحلّة المذكورة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
