بعمليّة خاطفة... توقيف مطلوب خطير بحقّه 9 مذكّرات

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:



في إطار المتابعة التي تقوم بها لملاحقة وتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن وجود أحد الأشخاص في محلّة – عكّار، بعد أن ذاع صيته في البلدة والجوار لجهّة قيامه بأعمال سرقة وإطلاق نار، وافتعال إشكالات، والاعتداء على المدنيين، وهو المدعو:



– ن. ط. (مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) بحقه /9/ مذكّرات توقيف بجرائم قتل، محاولات قتل، وسرقة، وخلاصة حكم بجرم أسلحة.



بتاريخ 3-2-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه بعملية خاطفة في المحلّة المذكورة.



أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة المختصّ.

