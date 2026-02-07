تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
البعريني يُثمّن موقف وزير الزراعة الداعم لمزارعي البطاطا

Lebanon 24
07-02-2026 | 06:57
البعريني يُثمّن موقف وزير الزراعة الداعم لمزارعي البطاطا
وجه النائب وليد البعريني في بيان، تحية إلى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وإلى المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، مثنيا على موقفهما الداعم لمزارعي البطاطا اللبنانيين، لا سيما من خلال تحديد كميات البطاطا المستوردة بما يحفظ الإنتاج المحلي.



وشدد على "ضرورة التصدي للضغوط التي يتعرض لها وزير الزراعة من قبل بعض التجار بهدف تعديل هذه الكميات"، مؤكدا "الوقوف إلى جانب مزارعي عكار وحمايتهم من طمع فئة تسعى إلى تحقيق مكاسب خاصة على حساب المزارع اللبناني والاقتصاد الوطني".



كما ناشد رئيس الحكومة ووزيري الاقتصاد والزراعة والمديرين العامين المعنيين عدم التساهل في هذا الملف، محذرا من أن أي رضوخ لهذه الضغوط ستكون له تداعيات كارثية على مزارعي عكار، وقد يؤدي إلى إقفال بيوت مئات العائلات وضرب الإنتاج الزراعي اللبناني في الصميم.
المهندس لويس لحود

الاقتصاد الوطني

وليد البعريني

المدير العام

الدكتور نزار

وزير الزراعة

نزار هاني

لويس لحود

