البعريني يُثمّن موقف وزير الزراعة الداعم لمزارعي البطاطا

وجه النائب في بيان، تحية إلى هاني وإلى للوزارة ، مثنيا على موقفهما الداعم لمزارعي البطاطا اللبنانيين، لا سيما من خلال تحديد كميات البطاطا المستوردة بما يحفظ الإنتاج المحلي.







وشدد على "ضرورة التصدي للضغوط التي يتعرض لها وزير الزراعة من قبل بعض التجار بهدف تعديل هذه الكميات"، مؤكدا "الوقوف إلى جانب مزارعي وحمايتهم من طمع فئة تسعى إلى تحقيق مكاسب خاصة على حساب المزارع اللبناني والاقتصاد الوطني".







كما ناشد رئيس الحكومة ووزيري الاقتصاد والزراعة والمديرين العامين المعنيين عدم التساهل في هذا الملف، محذرا من أن أي رضوخ لهذه الضغوط ستكون له تداعيات كارثية على مزارعي عكار، وقد يؤدي إلى إقفال بيوت مئات العائلات وضرب الإنتاج الزراعي اللبناني في الصميم.

