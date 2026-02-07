لحوم وأسماك فاسدة... وختم مؤسسة بالشمع الأحمر

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



متابعةً لجهودها في مكافحة المخالفات التي تمسّ الصحة العامة وسلامة المواطنين، داهمت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – ، مؤسّسة للحوم المثلّجة في محلة المساكن الشعبية – صور، بمؤازرة مراقبين من واتحاد بلديات صور، وضبطت كميات كبيرة من اللحوم والأسماك الفاسدة.



وقد تمّ إتلاف المواد المضبوطة، وختم المؤسّسة بالشمع الأحمر، وتوقيف صاحبها (ح.ح.) من الجنسية .



وأجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص.

