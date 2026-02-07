تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

لقاء تشاوري جامع لمخاتير قضاء البترون

Lebanon 24
07-02-2026 | 07:42
لقاء تشاوري جامع لمخاتير قضاء البترون
عُقد اليوم لقاءٌ حواري لمخاتير قضاء البترون، بدعوة من جمعية بترونيات، وبحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، المختار إبراهيم حنّا، إلى جانب عدد من مخاتير القضاء.



شارك في اللقاء، أمين سرّ رابطة مخاتير قضاء البترون المختار طوني رومانوس، وعضو الهيئة الإدارية المختار إيلي نجم، وعضو الهيئة الإدارية المختار جرجس بو عيسى، إضافةً إلى مخاتير من مختلف بلدات القضاء، ما أضفى على اللقاء طابعًا جامعًا وتشاركيًا.



تم خلال اللقاء عرض ومناقشة أبرز القضايا التي تهمّ المختارين، ولا سيّما أوضاع الصندوق التعاوني، والتغطية الاستشفائية، وتعويض نهاية الخدمة، وضمان ما بعد الولاية، إضافةً إلى سبل تعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم مصلحة المختار وخدمة المواطنين.



ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة لقاءات تشاورية سابقة هدفت إلى تعزيز الحوار والتواصل بين المختارين والجهات المعنية، والتأكيد على أهمية العمل المؤسساتي المشترك.



وفي الختام، شدّد الحاضرون على أهمية استمرار هذه اللقاءات، وعلى الدور المحوري الذي يضطلع به الصندوق التعاوني في دعم المختار وصون كرامته، مؤكدين التمسك بالحوار والتلاقي كخيارٍ أساسي لخدمة المصلحة العامة.
لقاء تشاوري في غرفة طرابلس مع السفارة الأميركية لبحث فرص التنمية والاستثمار
وفد من الهيئة الإدارية الجديدة في رابطة مخاتير قضاء النبطية زار الترك
لقاء جامع لفاعليات وعائلات بقاعية : للاسراع في كشف مصير علي ضاهر شكر
اجتماع تشاوري لمناقشة المادة 95 من الدستور اللبناني وإنشاء مجلس الشيوخ
