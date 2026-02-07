لقاء تشاوري جامع لمخاتير قضاء البترون

عُقد اليوم لقاءٌ حواري لمخاتير قضاء ، بدعوة من جمعية بترونيات، وبحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في ، المختار إبراهيم حنّا، إلى جانب عدد من مخاتير .







شارك في اللقاء، أمين سرّ رابطة مخاتير قضاء البترون المختار طوني رومانوس، وعضو المختار نجم، وعضو الهيئة الإدارية المختار جرجس بو ، إضافةً إلى مخاتير من مختلف بلدات القضاء، ما أضفى على اللقاء طابعًا جامعًا وتشاركيًا.







تم خلال اللقاء عرض ومناقشة أبرز التي تهمّ المختارين، ولا سيّما أوضاع الصندوق التعاوني، والتغطية الاستشفائية، وتعويض نهاية الخدمة، وضمان ما بعد الولاية، إضافةً إلى سبل تعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم مصلحة المختار وخدمة المواطنين.







ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة لقاءات تشاورية سابقة هدفت إلى تعزيز الحوار والتواصل بين المختارين والجهات المعنية، والتأكيد على أهمية العمل المؤسساتي المشترك.







وفي الختام، شدّد الحاضرون على أهمية استمرار هذه اللقاءات، وعلى الدور المحوري الذي يضطلع به الصندوق التعاوني في دعم المختار وصون كرامته، مؤكدين التمسك بالحوار والتلاقي كخيارٍ أساسي لخدمة المصلحة العامة.



