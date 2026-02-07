رجي: إقرار اتفاقية نقل المحكومين السوريّين الخطوة الأولى في مسار تنقية العلاقات بين لبنان وسوريا

كتب والمغتربين على صفحته في "اكس": "إنّ إقرار لاتفاقية نقل المحكومين السوريّين يشكّل البداية والخطوة الأولى في مسار تنقية العلاقات بين وسوريا، وسنستكمل التعاون سويّاً في سائر الملفات وبينها المفقودون اللبنانيّون، وترسيم الحدود البريّة والبحريّة، والمضي بالعودة الآمنة لإخواننا ، ومراجعة الاتفاقيّات الثنائيّة بما يخدم مصالح وسيادة بلدينا الشقيقيْن".

