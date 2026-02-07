المكتب الإعلامي لوزير العدل: مجلس الوزراء وافق بالإجماع على مشروع قانون يقضي برفع سنّ المسؤولية الجزائية

اعلن لوزير العدل ان مجلس الوزراء وافق بالإجماع على مشروع قانون قدّمته ، يقضي برفع سنّ المسؤولية الجزائية من 7 سنوات إلى 14 سنة.







وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث التشريعات الجزائية وتعزيز حماية الأطفال، بما ينسجم مع المعايير الحديثة لحقوق الإنسان، ويعكس اعتماد مقاربة أكثر إنسانية في تحقيق العدالة.

