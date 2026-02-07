تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مجلس الوزراء أقرّ تعيين 8 مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة

Lebanon 24
07-02-2026 | 09:11
مجلس الوزراء أقرّ تعيين 8 مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة
مجلس الوزراء أقرّ تعيين 8 مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة photos 0
أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة في السراي الكبير يوم الجمعة 6 شباط 2026، مشروع مرسوم يقضي بالموافقة على طلب وزارة الزراعة تعيين ثمانية مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في ملاك الوزارة – المديرية العامة للزراعة، من بين الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية وأُعلنت نتائجها بقرار رئيس إدارة الموظفين رقم 53/2 تاريخ 15 آذار 2013.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما نظام الموظفين وتنظيم ملاك وزارة الزراعة، إضافة إلى قرارات سابقة لمجلس الوزراء كانت قد أجازت إجراء مباريات لملء المراكز الشاغرة في المراكز الزراعية.
وأظهرت المعطيات أن مجلس الخدمة المدنية كان قد أعلن نجاح 54 مرشحًا لوظيفة مساعد فني زراعي، جرى تعيين 19 منهم في مراحل سابقة، فيما تأتي الأسماء الجديدة وفق تسلسل مراتب النجاح مباشرة بعد الذين سبق تعيينهم.
كما أكد مجلس الخدمة المدنية أن وزارة الزراعة كانت قد باشرت إجراءات التعيين ضمن المهلة القانونية عبر إحالة مشروع المرسوم قبل انتهاء مدة العمل بلائحة الناجحين، الأمر الذي حفظ حقهم بالتعيين وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وبعد الاطلاع على المستندات ذات الصلة والتداول في الموضوع، وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، في خطوة من شأنها دعم قدرات وزارة الزراعة وتعزيز جهوزيتها الفنية، بما يساهم في تحسين الخدمات الزراعية ومواكبة حاجات القطاع في مختلف المناطق اللبنانية.
المديرية العامة للزراعة

مجلس الخدمة المدنية

المديرية العامة

السراي الكبير

وزارة الزراعة

مجلس الوزراء

مجلس الخدمة

سراي الكبير

