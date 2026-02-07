تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لقاء بين رئيسي الهيئة العامة للطيران المدني وغرفة طرابلس

Lebanon 24
07-02-2026 | 09:33
لقاء بين رئيسي الهيئة العامة للطيران المدني وغرفة طرابلس
لقاء بين رئيسي الهيئة العامة للطيران المدني وغرفة طرابلس photos 0
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني الكابتن الدكتور محمد عزيز، يرافقه عضوا الهيئة الدكتور مارك حداد والدكتور ربيع الخطيب، وعميد كلية الهندسة في جامعة ULF الدكتور أسامة جدايل، بحضور المديرة العامة للغرفة السيدة ليندا سلطان.



ورحّب دبوسي بالوفد، مؤكداً "أهمية اللقاء وأبعاده الوطنية"، ومتوقفاً عند "الدور التاريخي والاستراتيجي لمدينة طرابلس ومقوماتها الاقتصادية واللوجستية، ولا سيما مرافئها البحرية والجوية، وامتلاك الغرفة رؤية وطنية مدروسة تهدف إلى جعل طرابلس رافعة اقتصادية وطنية تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور لبنان الإقليمي والدولي".



من جهته، شدّد عزيز على "سعي الهيئة لإحداث نهضة مستدامة في قطاع الطيران المدني"، متناولاً "مشروع مطار القليعات من حيث موقعه ومزاياه التقنية"، ومؤكداً أن "تطويره يشكّل مدخلاً لنهضة اقتصادية وتنموية شاملة تشمل مناطق الشمال وعكار، وتسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي".
مواضيع ذات صلة
لقاء بين غرفة التجارة والنقابات في طرابلس لبحث قضايا اقتصادية وعمالية
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة العامة للطيران المدني بسوريا: الرادار المدخل حديثاً بمطار دمشق مدني لا عسكري ومخصص حصراً لأغراض الملاحة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء تشاوري في غرفة طرابلس مع السفارة الأميركية لبحث فرص التنمية والاستثمار
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تفاهم" بين غرفة تجارة طرابلس الكبرى وبلدية طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24

