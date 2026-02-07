لقاء بين رئيسي الهيئة العامة للطيران المدني وغرفة طرابلس

استقبل والصناعة والزراعة في والشمال توفيق دبوسي، رئيس الهيئة اللبناني الكابتن عزيز، يرافقه عضوا الهيئة الدكتور مارك حداد والدكتور ربيع ، وعميد كلية الهندسة في جامعة ULF الدكتور أسامة جدايل، بحضور المديرة العامة للغرفة السيدة ليندا سلطان.







ورحّب دبوسي بالوفد، مؤكداً "أهمية اللقاء وأبعاده الوطنية"، ومتوقفاً عند "الدور التاريخي والاستراتيجي لمدينة طرابلس ومقوماتها الاقتصادية واللوجستية، ولا سيما مرافئها البحرية والجوية، وامتلاك الغرفة رؤية وطنية مدروسة تهدف إلى جعل طرابلس رافعة اقتصادية وطنية تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور الإقليمي والدولي".







، شدّد عزيز على "سعي الهيئة لإحداث نهضة مستدامة في قطاع الطيران المدني"، متناولاً "مشروع مطار القليعات من حيث موقعه ومزاياه التقنية"، ومؤكداً أن "تطويره يشكّل مدخلاً لنهضة اقتصادية وتنموية شاملة تشمل مناطق وعكار، وتسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي".

