Najib Mikati
لبنان

عملية لأمن الدولة بقاعاً.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
07-02-2026 | 11:27
عملية لأمن الدولة بقاعاً.. هذه تفاصيلها
عملية لأمن الدولة بقاعاً.. هذه تفاصيلها photos 0
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولةالبقاع، في بيان، أنها نفذت "عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة، والتي كانت تتم عبر الاستفادة غير القانونية من التيار الكهربائي والتوصيلات غير الشرعية، وذلك بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع" .


وأضاف البيان: "لقد أدت العملية، التي جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مستمرة، إلى توقيف عدد من المتورطين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للتوصل إلى توقيف جميع المعتدين والمتسببين بهذه المخالفات" .



وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة أن هذه الخطوة "تأتي في إطار حماية المال العام وضمان استقرار شبكة الكهرباء، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على الخدمات الكهربائية للمواطنين" .
