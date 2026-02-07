عملية لأمن الدولة بقاعاً.. هذه تفاصيلها

أعلنت – ، في بيان، أنها نفذت "عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق ، والتي كانت تتم عبر الاستفادة غير القانونية من الكهربائي والتوصيلات غير الشرعية، وذلك بناءً على إشارة الاستئنافية في البقاع" .





وأضاف البيان: "لقد أدت العملية، التي جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مستمرة، إلى توقيف عدد من المتورطين، فيما تواصل تحقيقاتها للتوصل إلى توقيف جميع المعتدين والمتسببين بهذه المخالفات" .







وأكدت لأمن الدولة أن هذه الخطوة "تأتي في إطار حماية المال العام وضمان استقرار شبكة الكهرباء، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على الخدمات الكهربائية للمواطنين" .



