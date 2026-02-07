مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!

نشر موقع "emess" تقريراً جديداً نقل فيه اعترافاً جديداً أقرّ به الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بشأن اغتيال السابق لـ" " السيد .



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يكشف أنَّ بنيامين نتنياهو كان يُظهر تردداً ورفضاً في لحظة الحقيقة لاتخاذ قرار اغتيال في أيلول 2024، وذلك وفق ما أقر به غالانت.





وبحسب التقرير، فقد كشف وزير الدفاع السابق أن نتنياهو رفض خلال اجتماعٍ لمجلس الوزراء الإسرائيلي المُنعقد في 25 أيلول 2024، أي قبل يومين من تنفيذ عملية اغتيال نصرالله، طرح المسألة للتصويت، وذلك على الرغم من ضمان أغلبية في الحكومة، وعلى الرغم من التحذير الصريح من الإستخبارات بأنّ نصرالله قد يُغادر مكانه إلى مكانٍ آخر آنذاك.





ويكشف غالانت أنّ نتنياهو أعلن خلال الجلسة أن قضية اغتيال نصرالله لن تُناقش إلا بعد عودته من ، وذلك قبل أن يغادر إلى هناك في ذلك الوقت. هنا، يقول تقرير "emess" أنه بعد ذلك، جاءت نقطة التحول بعد يوم واحد فقط، فبعد نشر عن محادثات وقف إطلاق النار في وتهديدات من وزراء الائتلاف بحل الحكومة، عقد نتنياهو اجتماعاً هاتفياً ووافق على التوصية التي وضعها غالانت مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.



ويؤكد غالانت أن عملية الاغتيال نفسها نُفذت بتوجيه منه من مركز القيادة في بالاشتراك مع كبار قادة الجيش مساء يوم الجمعة 27 أيلول 2024، بينما كان نتنياهو في أميركا ولم يتلقَّ أي تحديث هاتفي إلا بعد وقوع العملية.