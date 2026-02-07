بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟

قالت مصادر ميدانية في إنّ المُسيرات عادت لتُحلق بكثافة في أجواء بلدات وقرى جنوبية، وذلك بعد مُغادرة رئيس الحكومة المنطقة الحدوديّة في صور وبنت إلى ، وذلك في ختام اليوم الأول من جولة سيستكملها غداً في وحاصبيا.



وذكرت المصادر أن الطائرات المسيرة تحلق بشكل خاص فوق قرى قضاءي صور والنبطية.





