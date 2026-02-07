تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قرار سوري مفاجئ بشأن الشاحنات اللبنانية

Lebanon 24
07-02-2026 | 23:15
A-
A+
قرار سوري مفاجئ بشأن الشاحنات اللبنانية
قرار سوري مفاجئ بشأن الشاحنات اللبنانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" النهار": وصفت اتّحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان القرار الصادر عن السلطات المختّصة في سوريا، والقاضي بمنع دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية مع استثناء شاحنات الترانزيت العابرة عبر الأراضي السورية، بـ"المفاجئ".

وأكّدت في بيان "حرصها الدائم على أفضل العلاقات الأخوية وأطر التعاون القائمة بين لبنان والجمهورية العربية السورية"، مشيرة إلى أن "هذا القرار ينعكس سلباً وبشكل مباشر على قطاع النقل البري، ويطال شريحة واسعة من السائقين والصناعيين والتجار والعاملين في هذا القطاع، ولاسيما العاملين في مجال نقل المواد الغذائية والسلع القابلة للتلف، التي لا تحتمل التأخير. ويزداد هذا الأمر إشكالية في ظل دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي اللبنانية وممارستها عملها بشكل طبيعي ومن دون أي عوائق".

وتابعت: "في هذا السياق، وبعد التواصل مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ومدير عام النقل البري والبحري في لبنان، أفادنا بأن الموضوع قيد المتابعة الجدية مع الجهّات السورية المختصة، ومع نظيره السوري ونائب رئيس الحكومة، وذلك بهدف معالجة الإشكالية القائمة والتوصّل إلى حلول مناسبة تضمن مصلحة البلدين وتمنع أي تداعيات سلبية على حركة التبادل والنقل". إلى ذلك، دعت الاتحادات إلى "عقد اجتماع طارئ يضم السلطات المعنية في كل من لبنان وسوريا، إلى جانب النقابات المختصّة، لوضع آلية واضحة وشاملة لتنظيم حركة النقل البري بين البلدين، بما يشمل الشاحنات، نقل الترانزيت، النقل السياحي وسائر الأنشطة المرتبطة، بما يضمن انسيابية العمل ويحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي". وختمت: "نؤكد ثقتنا بأن الحوار والتنسيق المشترك يشكّلان السبيل الوحيد لمعالجة هذا الملف، معربة عن أملها في التوصّل، في أقرب وقت ممكن، إلى حلول عادلة ومتوازنة تصب في مصلحة قطاع النقل البري، وتعزّز التعاون بين البلدين الشقيقين".

في السياق، توجّه أصحاب الشاحنات والسائقون اللبنانيون، ولاسيّما في منطقة جديدة يابوس، بمناشدة إلى رسامني بعد القرار السوري، "الذي انعكس ضرراً مباشراً على قطاع النقل البري وعلى مئات السائقين اللبنانيين الذين يعتمدون على هذا العمل كمصدر رزق أساسي". وطالبوا "بحماية حقّهم في العمل داخل لبنان، ووقف عمل السائقين السوريين على السيارات الخاصة وفي مرفأ بيروت بدون رقابة أو تنظيم قانوني، لما لذلك من أثر سلبي على فرص العمل وعلى الالتزام بالقوانين المرعية".وختموا: "نناشدكم التدخّل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المعاملة بالمثل، وتنظيم قطاع النقل، وحماية السائق اللبناني من المنافسة غير المنظّمة، بما يحفظ كرامته ولقمة عيشه".

بدوره، ناشد  رئيس نقابة أصحاب الشاحنات المبردة أحمد حسين الجانب اللبناني الرسمي التواصل سريعاً مع الجانب السوري من أجل  إستثناء الشاحنات اللبنانية من هذا القرار.   وقد اتّصل حسين بمدير عام النقل الذي وضع بدوره رسامني بصورة الإجراء السوري. ومن جهّته، رفع رسامني هذا الأمر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الذي أخذ على عاتقه التواصل مع الجانب السوري لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل هذا القرار، وذلك وفق ما أفاد حسين في بيان صادر عنه، منوّهاً بالاستجابة الرسمية اللبنانية من قبل متري ورسامني ومدير عام النقل. ولفتحسين إلى أن "المفارقة تكمن بأن أكثر من 200 شاحنة سورية تدخل يومياً إلى لبنان، بشكل نظامي ومن دون أي معوقات".

وأشار إلى أن "تمسّك السلطات السورية بهذا القرار سيستوجب تطبيق المعاملة بالمثل من الجانب اللبناني، وعندها الضرر سيكون أكبر على اصحاب الشاحنات السورية لأن 90 في المئة من حركة عبور الشاحنات إلى لبنان هي سورية".

وعن الضرر الذي يلحق بقطاع النقل البري اللبناني جراء إلزام الشاحنة غير السورية تفريغ حمولتها عند المنافذ الحدود السورية وإعادة نقلها إلى الداخل السوري بشاحنات سورية، قال "إنه سينجم عنه، كلفة إضافية على التصدير إلى جانب مخاطر البضائع الى التلف".  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إصرار سوري على الضرائب والرسوم المفروضة على السلع والشاحنات اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عن قرار منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا.. تعليق من رئيس اتحاد الفلاحين اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا.. بيانٌ من اتحاد نقابات الشحن
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن سير الشاحنات خلال فترة الأعياد.. قرار من وزير الداخلية
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نائب رئيس

الجمهوري

السورية

جمهورية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08
Lebanon24
04:45 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24