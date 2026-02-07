تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

واشنطن والجيش: دعم مشروط واختبار سياسي

Lebanon 24
07-02-2026 | 23:16
A-
A+
واشنطن والجيش: دعم مشروط واختبار سياسي
واشنطن والجيش: دعم مشروط واختبار سياسي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب طارق ترشيشي في  الجمهورية":
 
 
البعض يرى أن رفض تصنيف "حزب الله" كـ"منظمة إرهابية" على مسمع الأميركيين ومرآهم وفي قلب عاصمتهم، يشكل رسالة واضحة عن الأولويات اللبنانية وهي استقرار الدولة الداخلي، والحفاظ على الجيش كقوة وطنية جامعة، وإدارة العلاقات الدولية بحذر، خصوصاً مع واشنطن وحلفائها. ولكن الأهم، أن هذا الموقف يؤكد أن لبنان يعيش دائماً على حافة التوازن بين الداخل والخارج، بين الأمن والسياسة، وبين القانون والسياسة الواقعية، وأن أي خطوة أحادية قد تحدث انفجاراً داخلياً أو إقليمياً.
 

وخلال لقاءاته مع مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية ومؤسسات أمنية أميركية، عرض قائد الجيش مقاربة الجيش اللبناني لدوره في المرحلة الراهنة، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تبقى عنصر الاستقرار الأساسي، في بلد يعاني هشاشة سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وشدد على خصوصية الواقع اللبناني، وعلى أن معالجة القضايا الخلافية الكبرى، وفي مقدمتها سلاح "حزب الله"، لا يمكن أن تتم إلا ضمن إطار قرار سياسي وطني جامع، لا عبر مقاربات أمنية أو ضغوط خارجية.
 

كذلك ركز قائد الجيش على أهمية استمرار الدعم الأميركي للمؤسسة العسكرية، ليس بصفتها أداة صدام داخلي، بل في اعتبارها الضامن الوحيد المتبقي للوحدة والاستقرار، في ظل الانهيارات المتلاحقة التي أصابت مؤسسات الدولة.
 

وفي المقابل، أظهرت ردود الفعل الأميركية، أن هذا الدعم لم يعد منفصلاً عن شروط سياسية واضحة.
 

وفي أي حال، لم تكن زيارة واشنطن فاشلة، لكنها كشفت حدود الرهان المتبادل، فقد أعادت تثبيت موقع الجيش كشريك لا بديل منه في حفظ الاستقرار، لكنها أظهرت في المقابل أن الدعم الأميركي له بات محكوماً بسقوف سياسية عالية، وبضغوط متزايدة، لدفع لبنان إلى خيارات لا يملك القدرة على تحمل كلفتها.
 

ولكن السؤال الذي يبقى مفتوحاً حول المرحلة المقبلة هو: هل تكتفي واشنطن بالضغط السياسي والإعلامي، أم تتجه إلى إعادة النظر في مستوى دعمها للجيش اللبناني؟. وفي المقابل، كيف يمكن لبنان أن يحمي مؤسسته العسكرية من التحول ساحة نزاع بين الأجندات الخارجية؟ حتى الآن، يبدو أن موقف قائد الجيش، بكل ما أثاره من جدل، يعكس واقعية ضرورية، في بلد يقف على حافة الانفجار، حيث يصبح الحفاظ على الاستقرار في حد ذاته إنجازاً، في زمن الخيارات الوهمية.
 

ويبقى أن موقف قائد الجيش يعكس التوازن بين الضغوط الدولية وحماية الاستقرار الداخلي، بمعنى آخر، الجيش يحاول تفادي أي خطوة تظهر الدولة اللبنانية متعارضة كلياً مع حزب له ثقل كبير شعبي وسياسي داخل لبنان.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من دعمٍ مشروط إلى صدام مباشر: عون والقوات عند مفترق سياسي
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة لودريان المؤجلة: من وقف النار الى دعم دولي مشروط
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقا فنحن مستعدون له
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم واضح للجيش في اجتماع باريس والجنوب ساحة الاختبار
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

المؤسسة العسكرية

الجيش اللبناني

مؤسسات الدولة

قائد الجيش

الأميركيين

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08
Lebanon24
04:45 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24