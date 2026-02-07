تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الذهب في لبنان: ركيزة سيادية أم فرصة تُستنزف بالصمت؟

Lebanon 24
07-02-2026 | 23:17
A-
A+
الذهب في لبنان: ركيزة سيادية أم فرصة تُستنزف بالصمت؟
الذهب في لبنان: ركيزة سيادية أم فرصة تُستنزف بالصمت؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب محمد فحيلي في"النهار": لا يمكن مقاربة النقاش الدائر حول ذهب لبنان بمعزل عن السجل الكامل للسياسات النقدية والمالية التي حكمت البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية. فالتردّد الحالي في المساس بالذهب يُقدَّم غالباً بوصفه "حكمة" أو "تحوّطاً سيادياً". غير أن هذه القراءة تُغفل حقيقة أساسية: هذا التردّد هو في جوهره نتاج فشل مؤسسي عميق استنزف كل ما عداه من أصول وثقة وضمانات عامة. لقد استُبدلت الإصلاحات بالتأجيل، والانضباط المالي بالهندسة المحاسبية، والملاءة الحقيقية بسرديات تطمين.

جرى الدفاع عن تثبيت سعر الصرف بعدما فقد مبرّراته الاقتصادية، وتراكم الدين العام بلا نموذج نموّ، وتضخّمت ميزانيات المصارف بغطاء تنظيمي متساهل لا برؤوس أموال حقيقية. وعندما أصبحت الخسائر غير قابلة للإنكار، لم يُعترف بها ولم تُوزّع، بل جرى إخفاؤها وترحيلها. ما نتج لم يكن أزمة مالية فحسب، بل كان انهياراً في المصداقية: ودائع جُمّدت بدل أن تُعاد هيكلتها، عملة دُمّرت بدل أن تُصحّح، وثقة عامة استُهلكت بدل أن تُستعاد. في هذا السياق، يبدو ذهب لبنان كأنه الأصل الوحيد الذي لم تُمدّ إليه يد العبث، لا لأن الدولة كانت رشيدة، بل لأن الشلل السياسي حلّ محلّ الإفراط في استخدام السلطة. من هنا، لا يمكن فصل سؤال "هل نبيع الذهب؟" عن سؤال من أهدر ما سواه؟ فالذهب لا يُحفَظ اليوم لقوة المؤسسات، بل لضعفها. والامتناع الحالي عن بيعه يعكس الخوف من تكرار الأخطاء، لا الثقة بالحوكمة القائمة. تنطلق هذه الورقة من فرضية بسيطة وصارمة: الدولة التي بدّدت مصداقيتها النقدية وطاقتها المالية لا تستطيع افتراض أن أصلها الأخير سيكون بمنأى عن المصير نفسه ما لم تتغيّر قواعد الحوكمة أولاً.

لا يحافظ الذهب على قيمته إلا إذا توفّرت ثلاثة شروط متزامنة:

• الاعتراف الصريح بالخسائر وتوزيعها قانوناً؛

• تحصين عائدات الذهب قانونياً ومنع استخدامها التقديرية؛

• ربط أي استخدام بنتائج بنيوية قابلة للتحقق، لا بحاجات تمويلية قصيرة الأجل.
 
ثانياً: صحيح أن بيع الذهب اليوم، في ظل الواقع القائم، سيكون خطوة متهوّرة. لكن الإبقاء عليه إلى أجل غير مسمّى ليس خياراً بلا كلفة. فالإمكانية، بطبيعتها، تتآكل مع الزمن؛ وكلما طال الشلل المؤسسي، تراجعت قدرة الدولة على تحويل الأصول إلى نفوذ تفاوضي، أو مصداقية، أو زخم إصلاحي.

تحوّل عدم بيع الذهب تدريجاً إلى ملاذ سياسي. فهو يتيح للسلطة الإيحاء بالحذر، من دون مواجهة الاستحقاق الأصعب: إعادة بناء الحوكمة. وهكذا، يصبح الذهب بديلاً من القرار، لا أداة للخروج من الأزمة..
الخطر ليس أن يُباع الذهب غداً، بل أن يُباع بعد سنوات، في ظروف أسوأ، وبقدرة تفاوضية أضعف، وبعد تآكل ما بقي من مؤسسات، فيصبح الحفاظ عليه اليوم بلا معنى فعلي.

ثالثاً: لا ينبغي النظر إلى ذهب لبنان كأداة سياسات، بل كاختبار حوكمة.

التحدّي الحقيقي ليس تقرير مصير الذهب، بل إعادة بناء الدولة التي تجعل لهذا القرار معنى.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبي رميا: العام الجديد فرصة لتعزيز التعاون الوطني واستعادة سيادة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتلة الوطنيّة: المغتربون ركيزة نهوض لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات الذهب لعام 2026.. قفزات جديدة أم استقرار؟
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سوبرة: لبنان امام فرصة إقتصادية واعدة في العام 2026
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

استخدام السلطة

الوحيد الذي

محمد فحيلي

الدولة على

بعد سنوات

الدولة ال

الحوكمة

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08
Lebanon24
04:45 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24