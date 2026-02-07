الذهب في لبنان: ركيزة سيادية أم فرصة تُستنزف بالصمت؟

جرى الدفاع عن تثبيت سعر الصرف بعدما فقد مبرّراته الاقتصادية، وتراكم الدين العام بلا نموذج نموّ، وتضخّمت ميزانيات المصارف بغطاء تنظيمي متساهل لا برؤوس أموال حقيقية. وعندما أصبحت الخسائر غير قابلة للإنكار، لم يُعترف بها ولم تُوزّع، بل جرى إخفاؤها وترحيلها. ما نتج لم يكن أزمة مالية فحسب، بل كان انهياراً في المصداقية: ودائع جُمّدت بدل أن تُعاد هيكلتها، عملة دُمّرت بدل أن تُصحّح، وثقة عامة استُهلكت بدل أن تُستعاد. في هذا السياق، يبدو ذهب لبنان كأنه الأصل لم تُمدّ إليه يد العبث، لا لأن الدولة كانت رشيدة، بل لأن الشلل السياسي حلّ محلّ الإفراط في . من هنا، لا يمكن فصل سؤال "هل نبيع ؟" عن سؤال من أهدر ما سواه؟ فالذهب لا يُحفَظ اليوم لقوة المؤسسات، بل لضعفها. والامتناع الحالي عن بيعه يعكس الخوف من تكرار الأخطاء، لا الثقة بالحوكمة القائمة. تنطلق هذه الورقة من فرضية بسيطة وصارمة: الدولة التي بدّدت مصداقيتها النقدية وطاقتها المالية لا تستطيع افتراض أن أصلها الأخير سيكون بمنأى عن المصير نفسه ما لم تتغيّر قواعد أولاً.لا يحافظ الذهب على قيمته إلا إذا توفّرت ثلاثة شروط متزامنة:• الاعتراف الصريح بالخسائر وتوزيعها قانوناً؛• تحصين عائدات الذهب قانونياً ومنع استخدامها التقديرية؛• ربط أي استخدام بنتائج بنيوية قابلة للتحقق، لا بحاجات تمويلية قصيرة الأجل.ثانياً: صحيح أن بيع الذهب اليوم، في ظل الواقع القائم، سيكون خطوة متهوّرة. لكن الإبقاء عليه إلى أجل غير مسمّى ليس خياراً بلا كلفة. فالإمكانية، بطبيعتها، تتآكل مع الزمن؛ وكلما طال الشلل المؤسسي، تراجعت قدرة تحويل الأصول إلى نفوذ تفاوضي، أو مصداقية، أو زخم إصلاحي.تحوّل عدم بيع الذهب تدريجاً إلى ملاذ سياسي. فهو يتيح للسلطة الإيحاء بالحذر، من دون مواجهة الاستحقاق الأصعب: إعادة بناء الحوكمة. وهكذا، يصبح الذهب بديلاً من القرار، لا أداة للخروج من الأزمة..الخطر ليس أن يُباع الذهب غداً، بل أن يُباع ، في ظروف أسوأ، وبقدرة تفاوضية أضعف، وبعد تآكل ما بقي من مؤسسات، فيصبح الحفاظ عليه اليوم بلا معنى فعلي.ثالثاً: لا ينبغي النظر إلى ذهب لبنان كأداة سياسات، بل كاختبار حوكمة.التحدّي الحقيقي ليس تقرير مصير الذهب، بل إعادة بناء الدولة التي تجعل لهذا القرار معنى.