Najib Mikati
لبنان

عن قرار منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا.. تعليق من رئيس اتحاد الفلاحين اللبنانيين

Lebanon 24
07-02-2026 | 13:05
عن قرار منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا.. تعليق من رئيس اتحاد الفلاحين اللبنانيين
عن قرار منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا.. تعليق من رئيس اتحاد الفلاحين اللبنانيين photos 0
في ضوء القرار الصادر عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجمهورية العربية السورية، والقاضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية وحصر حركتها بالترانزيت وفق آلية محددة، طالب رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي باستثناء الشاحنات اللبنانية من هذا الإجراء، لما له من انعكاسات مباشرة على القطاعين الزراعي والنقلي في لبنان.
 

ودعا الترشيشي إلى عقد اجتماع عاجل للجنة اللبنانية – السورية المعنية بشؤون النقل، بهدف معالجة هذا الملف وإيجاد حلول عملية تضمن انسياب حركة الشاحنات وتسهيل تصريف المنتجات الزراعية، مؤكداً حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الجانب السوري، وعلى اعتماد مقاربة قائمة على التعاون وحماية المصالح المشتركة للبلدين، بعيداً عن أي إجراءات من شأنها الإضرار بالاقتصادين أو بالعاملين في هذا القطاع الحيوي.
 

وأكد الترشيشي على أولوية استثناء الشاحنات اللبنانية المبردة، لافتاً إلى أنَّ المتضرر الأول مزارعو الموز واصحاب الشاحنات اللبنانية.
 

وأشار الترشيشي إلى أنَّ حركة الشاحنات السورية تزيد عن حركة الشاحنات اللبنانية بأربعة أضعاف، وأضاف: "رغم ذلك لا نطالب المعاملة بالمثل لأننا نريد أفضل العلاقات بين البلدين".
 
 
