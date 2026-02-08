روسيا: نحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار "الهش" في لبنان

أكد السفير الروسي لدى ألكسندر روداكوف أن قامت بتفعيل كافة القنوات الثنائية والمنصات الدولية لمنع تصعيد النزاع اللبناني .



وقال روداكوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "في أعقاب التصعيد الأخير في النزاع اللبناني الإسرائيلي، نعمل باستمرار مع جميع الأطراف المعنية للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش. ونستخدم قنواتنا الثنائية للاتصال الدولي بالإضافة إلى المنصات متعددة الأطراف لهذا الغرض".



وأشار السفير إلى أن ، بصفتها عضوا مؤسسا في وعضوا دائما في الدولي، تتحمل المسؤولية الكاملة عن صون السلم والأمن الدوليين، ولها تاريخيا دور مهم في تسوية الأزمات في ككل.



وأكد روداكوف أن روسيا تشارك بشكل مباشر في أنشطة قوات اليونيفيل في وتأخذ موقف السلطات دائما في عين الاعتبار عند التصويت على تمديد مهمة تلك القوات.



وكان يوسف رجي قال بعد استقباله روداكوف الشهر الماضي، إنه طلب من موسكو ممارسة الضغط على لوقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، والانسحاب من النقاط المحتلة، والعمل على تحرير الأسرى اللبنانيين.

Advertisement