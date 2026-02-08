تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

روسيا: نحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار "الهش" في لبنان

Lebanon 24
08-02-2026 | 00:26
روسيا: نحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش في لبنان
روسيا: نحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش في لبنان photos 0
أكد السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف أن موسكو قامت بتفعيل كافة القنوات الثنائية والمنصات الدولية لمنع تصعيد النزاع اللبناني الإسرائيلي.

وقال روداكوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "في أعقاب التصعيد الأخير في النزاع اللبناني الإسرائيلي، نعمل باستمرار مع جميع الأطراف المعنية للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش. ونستخدم قنواتنا الثنائية للاتصال الدولي بالإضافة إلى المنصات متعددة الأطراف لهذا الغرض".

وأشار السفير إلى أن روسيا، بصفتها عضوا مؤسسا في الأمم المتحدة وعضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، تتحمل المسؤولية الكاملة عن صون السلم والأمن الدوليين، ولها تاريخيا دور مهم في تسوية الأزمات في الشرق الأوسط ككل.

وأكد روداكوف أن روسيا تشارك بشكل مباشر في أنشطة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان وتأخذ موقف السلطات اللبنانية دائما في عين الاعتبار عند التصويت على تمديد مهمة تلك القوات.

وكان وزير الخارجية يوسف رجي قال بعد استقباله روداكوف الشهر الماضي، إنه طلب من موسكو ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، والانسحاب من النقاط المحتلة، والعمل على تحرير الأسرى اللبنانيين.
