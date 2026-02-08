تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عن وفيق صفا.. كلامٌ إسرائيلي وحديث عن "تغييرات"

Lebanon 24
08-02-2026 | 00:44
عن وفيق صفا.. كلامٌ إسرائيلي وحديث عن تغييرات
عن وفيق صفا.. كلامٌ إسرائيلي وحديث عن تغييرات photos 0
توقفت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخراً عند مسألة الاستقالة التي قدّمها القيادي البارز في "حزب الله" وفيق صفا من مهامه في وحدة التنسيق والإرتباط التي أدارها لسنواتٍ طويلة، مُتحدثة عن "تغييرات" تجري داخل قيادة الحزب.
 
 
وفي السياق، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن "صفا كان أحد قُدامى المُحاربين في حزب الله"، زاعمة أنه "تمَّ إجبار صفا على الاستقالة من منصبه، في حين ظهر الأمر على أنه استقالة".


كذلك، قالت القناة الإسرائيلية إنَّ "وفيق صفا كان الرجل الموثوق به لدى الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله في المهام الخاصة"، مشيرة إلى أنَّ "صفا يُعتبر من الشخصيات المثيرة للجدل في الساحة اللبنانية الداخلية ورجلاً من رجال الدولة العميقة في حزب الله". 


من ناحيته، قال الصحافي الإسرائيلي روعي كايس إنَّ "استقالة صفا من قيادة حزب الله تُعدُّ حدثاً بارزاً"، مشيراً إلى أنَّ "أمين عام حزب الله يُحاول إثبات سلطته في مواجهة من يحاولون الالتفاف عليه من داخل القيادة العليا".
