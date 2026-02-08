عن وفيق صفا.. كلامٌ إسرائيلي وحديث عن "تغييرات"

توقفت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخراً عند مسألة الاستقالة التي قدّمها القيادي البارز في " " من مهامه في وحدة التنسيق والإرتباط التي أدارها لسنواتٍ طويلة، مُتحدثة عن "تغييرات" تجري داخل قيادة الحزب.



وفي السياق، ذكرت قناة "كان" أن "صفا كان أحد قُدامى المُحاربين في حزب الله"، زاعمة أنه "تمَّ إجبار صفا على الاستقالة من منصبه، في حين ظهر الأمر على أنه استقالة".





كذلك، قالت القناة الإسرائيلية إنَّ "وفيق صفا كان الرجل الموثوق به لدى السابق للحزب في المهام الخاصة"، مشيرة إلى أنَّ "صفا يُعتبر من الشخصيات المثيرة للجدل في الساحة الداخلية ورجلاً من رجال الدولة العميقة في حزب الله".





من ناحيته، قال الصحافي روعي كايس إنَّ "استقالة صفا من قيادة حزب الله تُعدُّ حدثاً بارزاً"، مشيراً إلى أنَّ "أمين عام حزب الله يُحاول إثبات سلطته في مواجهة من يحاولون الالتفاف عليه من داخل القيادة ".