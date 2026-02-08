نائب يتعرّض لكسر بعد انزلاقه على درج في صيدا

تعرّض النائب لكسر في يده بعد انتهاء ندوة كان يحضرها في مدينة ، وذلك إثر انزلاقه على الدرج أثناء مغادرته المكان.





وقد جرى نقله إلى المستشفى حيث أُجريت له الإجراءات الطبية المناسبة، وهو يمكث حالياً في منزله للراحة، وحالته مستقرة.





