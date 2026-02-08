تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

زيارة سلام للجنوب... "العودة الى بيت الطاعة"

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
08-02-2026 | 02:00
A-
A+
زيارة سلام للجنوب... العودة الى بيت الطاعة
زيارة سلام للجنوب... العودة الى بيت الطاعة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يتأخر رئيس الحكومة نواف سلام في "ردة الرِجل" لـ "الثنائي الشيعي"، الذي حال دون سقوط حكومته بالنقاط في جلسة إقرار الموازنة العامة، فكانت زيارته للجنوب وللوعود التي أطلقها، وبالأخصّ لجهة إعادة إعمار ما هدّمته إسرائيل، وإعادة البلدات والقرى المهدمة إلى ما كانت عليه في السابق، بل أجمل مما كانت عليه.

وفي رأي أهل الجنوب أنفسهم، الذين استمعوا إلى خطابات سلام في صور ويارين وطير حرفا، أن ما وعد به من التزامات لا تخرج عن كونها "مسرحية إعلامية" لا أكثر ولا أقل، خصوصًا أن صاحب هذه الوعود غير قادر عمليًا على الإيفاء بهذه الالتزامات والوعود الفضفاضة، لأنهم يدركون أن مسألة إعادة إعمار الجنوب معقدّة وشائكة، وهي تتخطّى قدرة الحكومة، التي لا تستطيع حتى تلبية مطالب المتقاعدين من القوى العسكرية ومن الإدارات العامة بزيادة خمسين في المئة على رواتبهم من أساس ما كان عليه راتبهم الأساسي قبل 2019.

والسؤال الذي يسأله أهل الجنوب المدّمرة قراهم والمشرّدون منذ سنتين تقريبًا من دون مأوى، وهو سؤال جوهري وأساسي: من أين سيأتي نواف سلام بـ 11 مليار دولار لإعادة إعمار ما يقارب 139 بلدة وقرية جنوبية مهدّمة بالكامل؟

فهذه الزيارة ليست حدثًا إنمائيًا بقدر ما كانت استعراضًا سياسيًا محسوبًا بدقة. الرجل ذهب محمّلًا بوعود ضخمة يعرف قبل غيره أنها تتجاوز قدرة حكومته، وتتجاوز قدرة الدولة نفسها. والحديث عن إعادة إعمار شاملة، وعن قرى "أجمل مما كانت عليه"، ليس خطة عمل، بل خطاب تعويضي لحكومة تعيش على توازنات هشة وتحتاج إلى جرعات دعم سياسية متكررة.

الواقع أكثر قسوة من من الخطابات والكلمات الفارغة من أي مضمون عملي. فالدولة العاجزة عن تأمين الحد الأدنى من العدالة لمتقاعديها، وعن تثبيت سعر صرف مستقر، وعن إدارة خدماتها الأساسية، لا تستطيع فجأة أن تتحول إلى ورشة إعمار بـ 11 مليار دولار. هذه ليست مسألة تشاؤم، بل حسابات بعقل بارد. فالحكومة تعرف ذلك، ومع ذلك تبيع الناس سردية إنقاذ غير موجودة إلا في الخطابات غير الرنانة.

أهل الجنوب لم يطلبوا بلاغة. طلبوا أجوبة عن أسئلة كثيرة تتلخص عن طريقة التمويل ومن هي الجهات التي ستمول مشروع إعادة الاعمار، متى ستبدأ ورشة الإعمار، ما هي الآلية، ما هي الضمانات؟

وبدلًا من أن يحصلوا على أجوبة تروي غليلهم، حصلوا على عرض سياسي يهدف إلى تثبيت صورة الحكومة لا إلى إعادة بيوتهم أجمل مما كانت عليه. والأسوأ أن رفع سقف التوقعات بلا قدرة تنفيذية هو شكل من أشكال الانكار السياسي. لأن الإحباط الذي يلي الوعود الفارغة أشد تدميرًا من الصمت والعجز.

لكن المشكلة لا تقف عند حدود العجز المالي. الجنوب اليوم ليس مجرد ملف إنمائي، بل عقدة إقليمية. فأي عملية لإعادة الإعمار تمر تلقائيًا عبر شبكة مصالح دولية متشابكة بين واشنطن وطهران ودول الخليج العربي والمؤسسات الدولية، في الوقت الذي نسمع فيه رئيس الحكومة يتحدث وكأن القرار الأول والأخير بيده أو بيد حكومته وحدها، بينما الجميع يعرف أن التمويل، إن أتى، سيكون مشروطًا سياسيًا. ومع ذلك تُقدَّم الوعود للناس كأنها قرار سيادي جاهز للتنفيذ.

هنا يتحول المشهد إلى مفارقة فاقعة بلونها الرمادي، أي أننا أمام حكومة لا تملك المال ولا القرار الكامل، لكنها تملك فائض خطاب. وبدلًا من مصارحة اللبنانيين بحقيقة الوضع، تختار الطريق الأسهل عن طريق تضخيم الوعود وتأجيل الصدمة. وكأن المطلوب إدارة الانطباع لا إدارة الدولة.

فزيارة سلام هي محاولة لملء فراغ سياسي، لا لملء ثغرة في جدار الإعمار. كانت رسالة داخلية أكثر منها مشروعًا وطنيًا. أما الجنوب، فبقي كما هو: ساحة مفتوحة على صراع إقليمي أكبر من الحكومة، وأكبر من قدرتها على الفعل. وبين المسرح السياسي والركام الحقيقي، يعيش الناس على وعود تعرف السلطة نفسها أنها بلا رصيد.

الدولة لا تُقاس بقدرتها على الكلام، بل بقدرتها على الدفع. وعندما تصبح الوعود بديلًا عن القدرة، نكون أمام سلطة تدير التوقعات لا الأزمات. الجنوب لا يحتاج إلى خطابات إضافية، بل يحتاج إلى حكومة تقول الحقيقة، حتى لو كانت موجعة: لا مال، لا خطة جاهزة، ولا إعمار قريب بلا تسوية إقليمية. وكل ما عدا ذلك فمجرد كلام على حساب وجع الناس، ودفعة على حساب سياسي، وشيك سياسي بلا رصيد.

في الخلاصة فان زيارة رئيس الحكومة الى الجنوب لا تتعدى كونها عودة الى "بيت الطاعة"،بعدما شكل تصويت "الثنائي الشيعي"في جلسات الموازنة رافعة حالت دون سقوط الحكومة . وتتحدث أوساط مسؤول أوروبي زار لبنان اخيرا ان الضيف كان في حديثه يوصي الرئيس نبيه بري بالحكومة فقاطعه بري قائلا "لولا دعمنا للحكومة لما كانت مستمرة". كما حرصت مصادر "حزب الله" على تعمية اجواء ليل امس مفادها" ان هدف سلام من الزيارة الاستماع الى مطالب الجنوبيين وهو موضع ترحيب من الحزب وترجم بحفاوة الاستقبال".
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
"تجمع العلماء": زيارة عون وسلام للجنوب يجب أن تُطلق صافرة إعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" رحب بزيارة سلام إلى الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: سيكون هناك زيارة أخرى للجنوب ونعتذر من المناطق التي لن نستطيع ان نزورها
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: زيارة قريبة للجنوب لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار بتمويل دولي
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الرئيس نبيه بري

نبيه بري

حزب الله

إسرائيل

الثنائي

واشنطن

الخليج

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08
Lebanon24
04:45 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24