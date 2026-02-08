صفا "لن يترشح"

نفت مصادر مطلعة بشكل قاطع كل ما يُتداول عن ترشيح المسؤول السابق في" " للانتخابات النيابية المقبلة عن الثالثة - ، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أي معطيات جدية.



وأشارت المصادر إلى أنه حتى في حال عدم ترشح رئيس للمقاومة ، فإن وفيق صفا لن يكون بديله أو الخيار المطروح لخوض الاستحقاق.



ولفتت إلى أن التداول بهذه الأسماء يأتي في إطار اجتهادات وتحليلات إعلامية لا أكثر، ولا يعكس الاتجاهات الفعلية داخل "حزب الله" أو مقاربته للانتخابات المقبلة.



وقالت المصادر ان صفا سيكون له منصب جديد داخل "الحزب" قد يكون أكثر أهمية تنظيمياً، لكنه في الواقع من دون صلاحيات شبيهة بصلاحياته الماضية.





