إعتبارات خارجية تخرج نائباً من الانتخابات

تفيد معلومات متوافرة بأن نائباً عن أُبلغ قبل فترة بأن الحزب الذي ينتمي إليه لن يرشحه للانتخابات النيابية المقبلة، على خلفية اعتبارات خارجية مرتبطة بتوازنات إقليمية حساسة.

وبحسب المعلومات، يأتي هذا التوجّه في سياق حسابات سياسية أوسع جرى أخذها في الاعتبار، من دون أن تكون مرتبطة بعوامل داخلية مباشرة.

وعلى وقع هذه المعطيات، أعلن النائب لاحقاً عزوفه عن خوض الاستحقاق النيابي المقبل، من دون الخوض في خلفيات القرار أو أبعاده السياسية.