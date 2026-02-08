حسن خليل: عودة أهالي بلدة كفركلا لا يمكن أن تتحقق لأنها سُويّت أرضاً

اعتبر ‏ خلال استقباله رئيس الحكومة في كفركلا، أن عودة أهالي البلدة لا يمكن أن تتحقق لأنها سُويّت أرضاً ولاتزال تتعرض للعدوان "الاسرائيلي".

وقال:" العدو يعتدي من تلة الحمامص التي هي قربكم حضرة رئيس الحكومة على أهالي المنطقة وهذا من اكبر التحديات أمام الحكومة وجميع اللبنانيين".