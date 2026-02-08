تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
حسن خليل: عودة أهالي بلدة كفركلا لا يمكن أن تتحقق لأنها سُويّت أرضاً
Lebanon 24
08-02-2026
|
02:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر
النائب علي حسن خليل
خلال استقباله رئيس الحكومة
نواف سلام
في كفركلا، أن عودة أهالي البلدة لا يمكن أن تتحقق لأنها سُويّت أرضاً ولاتزال تتعرض للعدوان "الاسرائيلي".
وقال:" العدو يعتدي من تلة الحمامص التي هي قربكم حضرة رئيس الحكومة على أهالي المنطقة وهذا من اكبر التحديات أمام الحكومة وجميع اللبنانيين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب علي حسن خليل خلال استقباله سلام في كفركلا: عودة أهالي البلدة لا يمكن أن تتحقق لأنها سُويّت أرضاً ولاتزال تتعرض للعدوان الاسرائيلي
Lebanon 24
النائب علي حسن خليل خلال استقباله سلام في كفركلا: عودة أهالي البلدة لا يمكن أن تتحقق لأنها سُويّت أرضاً ولاتزال تتعرض للعدوان الاسرائيلي
08/02/2026 12:31:06
08/02/2026 12:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب علي حسن خليل من قائمقامية مرجعيون: نؤكّد أهمية دور الدولة ومتابعتها لقضية عودة الناس الى القرى المدمّرة والضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من أرضنا
Lebanon 24
النائب علي حسن خليل من قائمقامية مرجعيون: نؤكّد أهمية دور الدولة ومتابعتها لقضية عودة الناس الى القرى المدمّرة والضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من أرضنا
08/02/2026 12:31:06
08/02/2026 12:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: لضرورة تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن
Lebanon 24
سلام: لضرورة تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن
08/02/2026 12:31:06
08/02/2026 12:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني: لا يمكن لأحد منعي من العودة الى بلادي
Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني: لا يمكن لأحد منعي من العودة الى بلادي
08/02/2026 12:31:06
08/02/2026 12:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب علي حسن خليل
علي حسن خليل
نواف سلام
حسن خليل
علي حسن
خليل خ
لبنان
لا لا
تابع
قد يعجبك أيضاً
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
05:00 | 2026-02-08
08/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين عام "المستقبل": إحياء ذكرى 14 شباط محطة أساسية للوقوف إلى جانب الرئيس الحريري
Lebanon 24
أمين عام "المستقبل": إحياء ذكرى 14 شباط محطة أساسية للوقوف إلى جانب الرئيس الحريري
04:57 | 2026-02-08
08/02/2026 04:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: لا مكان للقدرة الوطنية بلا إطار سيادي يضمن لبنان بجوهره التاريخي
Lebanon 24
قبلان: لا مكان للقدرة الوطنية بلا إطار سيادي يضمن لبنان بجوهره التاريخي
04:52 | 2026-02-08
08/02/2026 04:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الفوعاني: لإنصاف المناطق التي قدمت التضحيات وفي طليعتها بعلبك - الهرمل
Lebanon 24
الفوعاني: لإنصاف المناطق التي قدمت التضحيات وفي طليعتها بعلبك - الهرمل
04:51 | 2026-02-08
08/02/2026 04:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بيرم: حريصون على الدولة والجيش ونريد إجراء الانتخابات بموعدها
Lebanon 24
بيرم: حريصون على الدولة والجيش ونريد إجراء الانتخابات بموعدها
04:46 | 2026-02-08
08/02/2026 04:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
10:30 | 2026-02-07
07/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
14:07 | 2026-02-07
07/02/2026 02:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-02-08
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
04:57 | 2026-02-08
أمين عام "المستقبل": إحياء ذكرى 14 شباط محطة أساسية للوقوف إلى جانب الرئيس الحريري
04:52 | 2026-02-08
قبلان: لا مكان للقدرة الوطنية بلا إطار سيادي يضمن لبنان بجوهره التاريخي
04:51 | 2026-02-08
الفوعاني: لإنصاف المناطق التي قدمت التضحيات وفي طليعتها بعلبك - الهرمل
04:46 | 2026-02-08
بيرم: حريصون على الدولة والجيش ونريد إجراء الانتخابات بموعدها
04:45 | 2026-02-08
قرب مراكز التزلج.. تعديات غير مقبولة وزوار لا يحترمون القانون
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
08/02/2026 12:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
08/02/2026 12:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
08/02/2026 12:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24