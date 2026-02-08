تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تضارب بـ"النراجيل".. إشكال يتحول إلى عراك في منطقة لبنانية

Lebanon 24
08-02-2026 | 03:02
A-
A+

تضارب بـالنراجيل.. إشكال يتحول إلى عراك في منطقة لبنانية
تضارب بـالنراجيل.. إشكال يتحول إلى عراك في منطقة لبنانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت ساحة القبة في طرابلس، صباح الأحد، إشكالاً بين عدد من الشبان.
 

وذكرت المعلومات أنَّ الإشكال بدأ بتلاسنٍ تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي واستخدام النراجيل وآلات حادة.
 

وفي التفاصيل، وأثناء توقّف عدد من الباصات في الساحة ضمن رحلة متجهة إلى منطقة الأرز، وقع تلاسن بين شبان سرعان ما خرج عن السيطرة وتحوّل إلى إشكال كبير من دون تسجيل إصابات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عراك وتضارب.. إشكال داخل مخيم البداوي
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
في زغرتا.. إشكال تطور إلى تضارب
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وتضارب وسقوط جريح في بخعون.. بسبب شقة "مشبوهة"!
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نتيجة خلاف على راكب.. إشكال وتضارب
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24

منطقة لبنان

ساحة القبة

صباح الأحد

القبة

الأرز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08
Lebanon24
04:45 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24