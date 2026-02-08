تضارب بـالنراجيل.. إشكال يتحول إلى عراك في منطقة لبنانية

شهدت في ، ، إشكالاً بين عدد من الشبان.



وذكرت المعلومات أنَّ الإشكال بدأ بتلاسنٍ تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي واستخدام النراجيل وآلات حادة.



وفي التفاصيل، وأثناء توقّف عدد من الباصات في الساحة ضمن رحلة متجهة إلى منطقة ، وقع تلاسن بين شبان سرعان ما خرج عن السيطرة وتحوّل إلى إشكال كبير من دون تسجيل إصابات.