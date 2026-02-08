تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"الميكانيزم" امام اختبار اجتماعاتها المتتالية وطابعها المدني خاضع للتقديرات

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
08-02-2026 | 06:00
A-
A+
الميكانيزم امام اختبار اجتماعاتها المتتالية وطابعها المدني خاضع للتقديرات
الميكانيزم امام اختبار اجتماعاتها المتتالية وطابعها المدني خاضع للتقديرات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في إعلان السفارة الأميركية في بيروت عن الإجتماعات المتتالية للجنة وقف اطلاق النار او "الميكانيزم"، بدءا من 25 شباط الحالي، تأكيد واضح ان هذه اللجنة ستواصل أعمالها حتى وان كانت تحت عنوان عسكري. وجاء هذ...

اشترك لمواصلة القراءة

بدون إعلانات تجربة قراءة سلسة ونظيفة
جميع المقالات اقرأ جميع المقالات المميزة
ب $2.99 فقط
اشترك الآن
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
غياب المدنيين عن اجتماع "الميكانيزم": المرحلة المقبلة لن تُدار بلغة البيانات والمواقف
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير الجيش أمام الحكومة الخميس المقبل واجتماع "الميكانيزم" على المستوى العسكري لمواكبة التطورات
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله"امام إختبار نصائح الفرصة الأخيرة لتسليم سلاحه
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش أمام "اختبار باريس"...رسائل دولية تتجاوز المساعدات
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

مجلس الوزراء

قيادة الجيش

الإسرائيلية

قائد الجيش

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مروان القدوم Marwan Kaddoum

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:09 | 2026-02-08
Lebanon24
16:02 | 2026-02-08
Lebanon24
15:28 | 2026-02-08
Lebanon24
15:07 | 2026-02-08
Lebanon24
14:59 | 2026-02-08
Lebanon24
14:27 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24