تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
طالب رحّب بزيارة سلام إلى الجنوب: ندعو لمزيد من هذه اللفتات من قبل المسؤولين
Lebanon 24
08-02-2026
|
03:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى المفتي
الجعفري
الشيخ أحمد
طالب أنه "من الممكن أن تحظى الدولة بالكثير من التقدير بمسؤوليها ومؤسساتها عندما تواكب ما يحصل في الجنوب بعين الرعاية وتوليه وأهله الاهتمام المطلوب والاحتضان اللازم في مواجهة العدوان الاسرائيلي وكذلك في مجالات التنمية وإعادة الإعمار"، مشيراً الى أن "هذه الأمور تمثل عناصر أساسية في إطار استعادة الثقة وتعزيزها بين الدولة ومواطنيها سيما أولئك الذين يشهد لهم الجميع بأنهم لم يبخلوا بأغلى ما عندهم لحماية أرض الوطن وصون استقلاله".
ورّحب طالب بزيارة رئيس الحكومة
نواف سلام
للجنوب والخطاب الذي رافق محطّاتها، داعياً الى المزيد من هذه اللفتات من قبل المسؤولين جميعاً بما في ذلك حضور المؤسسات الرسمية واجتماعها على أرض الجنوب سواء
مجلس الوزراء
او النواب وغيرهما وحتى لو جرى ذلك تحت أصوات
الغارات
والاعتداءات التي يقوم بها العدو، ليشعر الناس بأن المسافة مع المسؤولين بدأت تضيق وأن هذا الحضور يقطع الطريق على اعتداءات العدو وأهدافه ويرّسخ الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية ويعزز الاندماج الفعلي بين المسؤول والمواطن.
وأكد أن هذه المواقف وعلى رأسها موقف
قائد الجيش
رودولف هيكل تستحق الإشادة من الجميع وتبعث على الارتياح والطمأنينة لدى فئة كبيرة من اللبنانيين.
وأبدى طالب خشيته من أن
لبنان
لو قدّم كل شيء للعدو واستجاب لشروطه ولمطالب الدول الداعمة له فإنه - وفي هذه المرحلة بالذات - لن يحصل على ما يريد من وقف العدوان وانسحاب العدو وعودة الأسرى وبدء ورشة الإعمار بالزخم المطلوب، لأن الملف اللبناني سيبقى في دائرة الاستيداع حتى تنضج ملفات المنطقة الساخنة والتي تمثّل الاهتمام الأكبر للآخرين، وتابع: "وبالتالي، فإنه ليس أمامنا الا وحدتنا وتماسكنا وإدارة أزماتنا بدقة وعناية وبخطاب
جامع
نأمل أن تكون الخطوات الأخيرة بمثابة المقدمات والتجلّيات له".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" رحب بزيارة سلام إلى الجنوب
Lebanon 24
"تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" رحب بزيارة سلام إلى الجنوب
08/02/2026 12:31:32
08/02/2026 12:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: سيكون هناك زيارة أخرى للجنوب ونعتذر من المناطق التي لن نستطيع ان نزورها
Lebanon 24
سلام: سيكون هناك زيارة أخرى للجنوب ونعتذر من المناطق التي لن نستطيع ان نزورها
08/02/2026 12:31:32
08/02/2026 12:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام من مرجعيون: نحيي الجيش على دوره وبسط سلطته جنوباً ومجلس الجنوب جزء أساسي من الدولة
Lebanon 24
سلام من مرجعيون: نحيي الجيش على دوره وبسط سلطته جنوباً ومجلس الجنوب جزء أساسي من الدولة
08/02/2026 12:31:32
08/02/2026 12:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: طلبت من الرئيس ترمب أن يمدنا بالمزيد من الأنظمة الدفاعية
Lebanon 24
زيلينسكي: طلبت من الرئيس ترمب أن يمدنا بالمزيد من الأنظمة الدفاعية
08/02/2026 12:31:32
08/02/2026 12:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة الإعمار
مجلس الوزراء
قائد الجيش
الشيخ أحمد
نواف سلام
الجعفري
الغارات
علي بي
تابع
قد يعجبك أيضاً
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
05:00 | 2026-02-08
08/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين عام "المستقبل": إحياء ذكرى 14 شباط محطة أساسية للوقوف إلى جانب الرئيس الحريري
Lebanon 24
أمين عام "المستقبل": إحياء ذكرى 14 شباط محطة أساسية للوقوف إلى جانب الرئيس الحريري
04:57 | 2026-02-08
08/02/2026 04:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: لا مكان للقدرة الوطنية بلا إطار سيادي يضمن لبنان بجوهره التاريخي
Lebanon 24
قبلان: لا مكان للقدرة الوطنية بلا إطار سيادي يضمن لبنان بجوهره التاريخي
04:52 | 2026-02-08
08/02/2026 04:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الفوعاني: لإنصاف المناطق التي قدمت التضحيات وفي طليعتها بعلبك - الهرمل
Lebanon 24
الفوعاني: لإنصاف المناطق التي قدمت التضحيات وفي طليعتها بعلبك - الهرمل
04:51 | 2026-02-08
08/02/2026 04:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بيرم: حريصون على الدولة والجيش ونريد إجراء الانتخابات بموعدها
Lebanon 24
بيرم: حريصون على الدولة والجيش ونريد إجراء الانتخابات بموعدها
04:46 | 2026-02-08
08/02/2026 04:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
10:30 | 2026-02-07
07/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
14:07 | 2026-02-07
07/02/2026 02:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-02-08
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
04:57 | 2026-02-08
أمين عام "المستقبل": إحياء ذكرى 14 شباط محطة أساسية للوقوف إلى جانب الرئيس الحريري
04:52 | 2026-02-08
قبلان: لا مكان للقدرة الوطنية بلا إطار سيادي يضمن لبنان بجوهره التاريخي
04:51 | 2026-02-08
الفوعاني: لإنصاف المناطق التي قدمت التضحيات وفي طليعتها بعلبك - الهرمل
04:46 | 2026-02-08
بيرم: حريصون على الدولة والجيش ونريد إجراء الانتخابات بموعدها
04:45 | 2026-02-08
قرب مراكز التزلج.. تعديات غير مقبولة وزوار لا يحترمون القانون
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
08/02/2026 12:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
08/02/2026 12:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
08/02/2026 12:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24