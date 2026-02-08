طالب رحّب بزيارة سلام إلى الجنوب: ندعو لمزيد من هذه اللفتات من قبل المسؤولين

رأى المفتي طالب أنه "من الممكن أن تحظى الدولة بالكثير من التقدير بمسؤوليها ومؤسساتها عندما تواكب ما يحصل في الجنوب بعين الرعاية وتوليه وأهله الاهتمام المطلوب والاحتضان اللازم في مواجهة العدوان الاسرائيلي وكذلك في مجالات التنمية وإعادة الإعمار"، مشيراً الى أن "هذه الأمور تمثل عناصر أساسية في إطار استعادة الثقة وتعزيزها بين الدولة ومواطنيها سيما أولئك الذين يشهد لهم الجميع بأنهم لم يبخلوا بأغلى ما عندهم لحماية أرض الوطن وصون استقلاله".



ورّحب طالب بزيارة رئيس الحكومة للجنوب والخطاب الذي رافق محطّاتها، داعياً الى المزيد من هذه اللفتات من قبل المسؤولين جميعاً بما في ذلك حضور المؤسسات الرسمية واجتماعها على أرض الجنوب سواء او النواب وغيرهما وحتى لو جرى ذلك تحت أصوات والاعتداءات التي يقوم بها العدو، ليشعر الناس بأن المسافة مع المسؤولين بدأت تضيق وأن هذا الحضور يقطع الطريق على اعتداءات العدو وأهدافه ويرّسخ الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية ويعزز الاندماج الفعلي بين المسؤول والمواطن.







وأكد أن هذه المواقف وعلى رأسها موقف رودولف هيكل تستحق الإشادة من الجميع وتبعث على الارتياح والطمأنينة لدى فئة كبيرة من اللبنانيين.





وأبدى طالب خشيته من أن لو قدّم كل شيء للعدو واستجاب لشروطه ولمطالب الدول الداعمة له فإنه - وفي هذه المرحلة بالذات - لن يحصل على ما يريد من وقف العدوان وانسحاب العدو وعودة الأسرى وبدء ورشة الإعمار بالزخم المطلوب، لأن الملف اللبناني سيبقى في دائرة الاستيداع حتى تنضج ملفات المنطقة الساخنة والتي تمثّل الاهتمام الأكبر للآخرين، وتابع: "وبالتالي، فإنه ليس أمامنا الا وحدتنا وتماسكنا وإدارة أزماتنا بدقة وعناية وبخطاب نأمل أن تكون الخطوات الأخيرة بمثابة المقدمات والتجلّيات له".