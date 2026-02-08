تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ناصر: السلاح لم يعد يملك التأثير نفسه وأصبح جزءاً من الماضي

Lebanon 24
08-02-2026 | 04:08
A-
A+
ناصر: السلاح لم يعد يملك التأثير نفسه وأصبح جزءاً من الماضي
ناصر: السلاح لم يعد يملك التأثير نفسه وأصبح جزءاً من الماضي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد النائب حيدر ناصر أن لبنان لا يمكنه الاستمرار في حالة حرب لسنوات طويلة، مشدّداً على أن الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن مواجهتها إلا من خلال الوحدة الوطنية والتكاتف الداخلي.



وقال في حديث إذاعي، قال ناصر إن "دماء الشهداء محل احترام وتقدير دائم، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب واقعية سياسية تتلاءم مع حقبة جديدة"، معتبراً أن السلاح لم يعد يملك التأثير نفسه وأصبح جزءاً من الماضي"، مشيراً إلى أنَّ "بيئة الحزب كانت الأكثر تضرراً وتكبداً للخسائر"، داعياً إلى عرض الوقائع بوضوح ومسؤولية مع الحفاظ الكامل على احترام جراح الأهالي وتضحياتهم.



وأوضح أن "مفهوم السيادة لا يقتصر على مسألة حصر السلاح، بل يشمل أيضاً انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإعادة الأسرى"، معتبراً أن هذه الملفات مترابطة ولا يمكن فصلها.



كذلك، استبعد توسع رقعة الحرب في لبنان، واعتبر أن الخطابات الأخيرة للشيخ نعيم قاسم وما تضمنته من مواقف تندرج في إطار شدّ العصب السياسي أكثر مما تعكس توجهاً ميدانياً فعلياً، لافتاً إلى أن عملية حصر السلاح مستمرة بوتيرة متقدمة.



وفي الشأن الانتخابي، أعلن ناصر نيته الترشح مجدداً للانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى أن التحالفات الانتخابية لم تتبلور بعد، على أن تتضح الصورة السياسية بشكل أكبر بعد شهر رمضان.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: أقوى لوبي كان اللوبي اليهودي وهذا لم يعد صحيحا فالكونغرس أصبح يتجه نحو معاداة السامية
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستصبح الروبوتات الشبيهة بالبشر جزءًا من حياتنا في 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: السلاح لم يعد قادرا على ردع اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي عن الملابسات التي رافقت الاستشارات النيابية المُلزمة وتكليف سلام: الموضوع أصبح من الماضي ولست معنيًا بأي سجال أو نقاش في هذا الملف ولا بالملابسات التي رافقته
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحدة الوطنية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الانتخابية

نعيم قاسم

اللبنانية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08
Lebanon24
04:45 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24