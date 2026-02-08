ناصر: السلاح لم يعد يملك التأثير نفسه وأصبح جزءاً من الماضي

أكد النائب أن لا يمكنه الاستمرار في حالة حرب لسنوات طويلة، مشدّداً على أن الاعتداءات لا يمكن مواجهتها إلا من خلال والتكاتف الداخلي.







وقال في حديث إذاعي، قال ناصر إن "دماء محل احترام وتقدير دائم، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب واقعية سياسية تتلاءم مع حقبة جديدة"، معتبراً أن السلاح لم يعد يملك التأثير نفسه وأصبح جزءاً من الماضي"، مشيراً إلى أنَّ "بيئة الحزب كانت الأكثر تضرراً وتكبداً للخسائر"، داعياً إلى عرض الوقائع بوضوح ومسؤولية مع الحفاظ الكامل على احترام جراح الأهالي وتضحياتهم.







وأوضح أن "مفهوم السيادة لا يقتصر على مسألة حصر السلاح، بل يشمل أيضاً انسحاب من الأراضي وإعادة الأسرى"، معتبراً أن هذه الملفات مترابطة ولا يمكن فصلها.







كذلك، استبعد توسع رقعة الحرب في لبنان، واعتبر أن الخطابات الأخيرة للشيخ وما تضمنته من مواقف تندرج في إطار شدّ العصب السياسي أكثر مما تعكس توجهاً ميدانياً فعلياً، لافتاً إلى أن عملية حصر السلاح مستمرة بوتيرة متقدمة.







وفي الشأن الانتخابي، أعلن ناصر نيته الترشح مجدداً للانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى أن التحالفات لم تتبلور بعد، على أن تتضح الصورة السياسية بشكل أكبر بعد شهر .





