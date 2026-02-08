تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سلام من مقرّ اتحاد بلديات الحاصباني: المرحلة المقبلة ستُعطى فيها الأولوية للإنماء المتوازن

Lebanon 24
08-02-2026 | 05:52
سلام من مقرّ اتحاد بلديات الحاصباني: المرحلة المقبلة ستُعطى فيها الأولوية للإنماء المتوازن
سلام من مقرّ اتحاد بلديات الحاصباني: المرحلة المقبلة ستُعطى فيها الأولوية للإنماء المتوازن photos 0
أكّد رئيس الحكومة نواف سلام من مقرّ اتحاد بلديات الحاصباني أنّ "الدولة اليوم حاضرة في حاصبيا والجنوب، وأن المرحلة المقبلة ستُعطى فيها الأولوية للإنماء المتوازن، بما يلبّي حاجات المناطق المحرومة ويعزّز صمود أهلها". 

ورحّب رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا، بالرئيس سلام، متناولًا واقع الحرمان الذي عانت منه منطقة حاصبيا على مدى سنوات، ومشدّدًا على ضرورة إنشاء سراي حكومية رسمية، كون قضاء حاصبيا يُعدّ القضاء الوحيد الذي لا يملك مقرًا حكوميًا جامعًا للإدارات الرسمية.

كما أكّد على أهمية تنفيذ مشاريع حيوية وملحّة، في مقدّمها تأهيل الطرقات الدولية، ولا سيما الطريق الممتد من كفررمان إلى إبل السقي، معتبرًا أنّ أبناء حاصبيا يطالبون بحقوقهم الدستورية المتوازنة أسوةً بسائر المناطق اللبنانية.

النائب فراس حمدان رحّب بدوره برئيس الحكومة، متطرّقًا إلى معاناة المنطقة المزمنة، ومشدّدًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الإنمائية الملحّة التي تلبّي تطلعات الأهالي وتُحسّن واقعهم المعيشي والخدماتي. 

 

