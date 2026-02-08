سلام من مقرّ اتحاد بلديات الحاصباني: المرحلة المقبلة ستُعطى فيها الأولوية للإنماء المتوازن

أكّد رئيس الحكومة من مقرّ اتحاد بلديات الحاصباني أنّ "الدولة اليوم حاضرة في والجنوب، وأن المرحلة المقبلة ستُعطى فيها الأولوية للإنماء المتوازن، بما يلبّي حاجات المناطق المحرومة ويعزّز صمود أهلها".

ورحّب رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا، بالرئيس سلام، متناولًا واقع الحرمان الذي عانت منه منطقة حاصبيا على مدى سنوات، ومشدّدًا على ضرورة إنشاء سراي حكومية رسمية، كون قضاء حاصبيا يُعدّ لا يملك مقرًا حكوميًا جامعًا للإدارات الرسمية.

كما أكّد على أهمية تنفيذ مشاريع حيوية وملحّة، في مقدّمها تأهيل الطرقات الدولية، ولا سيما الطريق الممتد من كفررمان إلى إبل السقي، معتبرًا أنّ أبناء حاصبيا يطالبون بحقوقهم الدستورية المتوازنة أسوةً بسائر المناطق .

النائب فراس رحّب بدوره برئيس الحكومة، متطرّقًا إلى معاناة المنطقة المزمنة، ومشدّدًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الإنمائية الملحّة التي تلبّي تطلعات الأهالي وتُحسّن واقعهم المعيشي والخدماتي.