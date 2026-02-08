تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بالصورة.. كمين محكم يُوقع بمطلوب خطير!

Lebanon 24
08-02-2026 | 06:42
بالصورة.. كمين محكم يُوقع بمطلوب خطير!
بالصورة.. كمين محكم يُوقع بمطلوب خطير! photos 0
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة- البــــــلاغ التّالــــــي: 

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي تجريها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء في بلدة عرمون، وهو المدعو:

س. ج. (مواليد عام 1985، لبناني)
بحقه /8/ مذكّرات عدليّة بجرائم سرقة، وترويج عملة مزيّفة، واحتيال، وتبييض أموال، وحيازة أسلحة وذخائر حربيّة، وضرب وإيذاء.

بتاريخ 16-01-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ مُحكمٍ في البلدة المذكورة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

