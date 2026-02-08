كتانة: لا تأكيد بعد لعدد الموجودين تحت الركام والبحث مستمر

أكد للصليب الأحمر : نقل ثلاثة حالات من إلى المستشفيات والآليّات تتحقّق من عدد الموجودين تحت الركام والجيش شكّل طوقاّ أمنيّاً حول المبنى.

وقال كتّانة إن الآليّات ستدخل مع كاميرات المراقبة من أجل التأكّد من عدد الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض ومعلومات تتحدّث عن 12 إلى 15 شخصاً لا نعلم إن كانوا بداخل المبنى حتّى الآن.

وتابع: لدينا المعدّات المجهّزة والمدرّبة بالمعايير الدوليّة والصليب الأحمر جهّز هذه المعدّات بعد زلزال وسوريا. (mtv)

