احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة

أفادت مندوبة " " عن وقوع إشكال مسلّح فجر اليوم في منطقة عقبة علما - قضاء بين أفراد من عائلتي عرب الفوار آل "ح" وآل "ق"، حيث استُخدمت خلاله أسلحة حربية.



وتطوّر الإشكال إلى إحراق عدد من المنازل والسيارات العائدة للطرف الأخير من آل "ق" إضافة إلى أضرار مادية جسيمة في الممتلكات نتيجة الرصاص الكثيف.



وأسفرت الاشتباكات عن إصابة الشاب "م.ح" بجروح بالغة ما لبث أن فارق الحياة على الفور.



وعلى الأثر حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على فرض طوق أمني والانتشار في المنطقة لضبط الأوضاع في ظل أجواء من التوتر والخوف سادت بين الأهالي.

