تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ترقّب للقاء ترامب- نتنياهو الأربعاء في واشنطن والاولوية الداخلية منع انزلاق البلاد إلى مواجهة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-02-2026 | 01:00
A-
A+
ترقّب للقاء ترامب- نتنياهو الأربعاء في واشنطن والاولوية الداخلية منع انزلاق البلاد إلى مواجهة
ترقّب للقاء ترامب- نتنياهو الأربعاء في واشنطن والاولوية الداخلية منع انزلاق البلاد إلى مواجهة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعود الأنظار هذا الأسبوع إلى الداخل اللبناني حيث يفرض ملف السلاح شمال الليطاني نفسه بنداً ضاغطًا على جدول الأعمال السياسي. فبعد زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، سيزور الأخير الرؤساء الثلاثة قبل جلسة مجلس الوزراء التي ستخصص لملف "حصرية السلاح"، علما ان المعلومات افادت ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع بسبب سفر الرئيس نواف سلام الى ميونيخ في المانيا.

وتقول أوساط سياسية إن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن الرهان على تطورات إقليمية كبرى، ولا سيما الضربة العسكرية التي كانت متوقعة على إيران، فقد جدواه. فمسار المفاوضات المفتوح، حتى تحت الضغط العسكري، مرشّح لأن يطول، ما يفرض على لبنان مقاربة ملفاته الداخلية بمعزل عن حسابات الانتظار، وبمنطق يوازن بين متطلبات السيادة ومقتضيات السلم الأهلي.
وتقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن أي قرار سيصدر عن الحكومة سيأخذ في الاعتبار، كأولوية قصوى، تفادي أي اشتباك أو توتر داخلي، ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة لا يحتملها الوضع الاقتصادي ولا الاجتماعي.

في المقابل، لا يمكن فصل هذا المسار عن الإشارات الصادرة عن حزب الله، والتي توحي بحسب الأوساط بليونة محسوبة ضمن سقف واضح، ما يفتح المجال أمام مخرج سياسي مدروس، تُدار فيه الخلافات على نار هادئة، وبحسابات دقيقة تحفظ التوازنات الداخلية.

في المقابل، قدّرت مصادر ديبلوماسية  أنّ نقطة الارتكاز هذا الأسبوع ستبقى واشنطن، ترقّباً للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء المقبل في البيت الأبيض. 

ولاحظت هذه المصادر أنّ هذا اللقاء يأتي بعد أيام قليلة على زيارة قائد الجيش  العماد رودولف هيكل، وما واكبها من تكهّنات حول النتائج، لكن المؤكّد أنّ إدارة ترامب أبلغت هيكل وجهة نظرها في ما يتعلّق بتنفيذ خطة حصر السلاح بمرحلتها الثانية شمال الليطاني. وقالت إنّ «المأزق سيكون في المناخ الذي سيحاول نتنياهو تعميمه، أي مناخ الحرب سواء بالنسبة إلى إيران أو لبنان، إذ ربما يطلب ضوءاً أخضر من واشنطن لتوسيع الحرب إذا لم تستجب الحكومة اللبنانية للشروط التي يحاول إملاءها». 

ويُفترض أن يشهد هذا الأسبوع جولة ثانية من المفاوضات الأميركية – الإيرانية في مسقط، وقد التقت واشنطن وطهران على وصف الجولة الأولى التي عُقدت الجمعة بأنّها كانت إيجابية، لكن العدو الإسرائيلي حرص على اعتماد لغة التحريض والتشويش، وسيطير بنيامين نتنياهو بهذه اللغة إلى الولايات المتحدة، حيث يعقد سابع قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء المقبل.
داخليا، يحل اليوم عيد مار مارون وسيجتمع أركان الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية في قداس العيد في كاتدرائية  مار جرجس وسط بيروت والذي يترأسه البطريرك  الماروني الكاردينال ما بشارة بطرس  الراعي.

وعلم أن الراعي سيركز في عظته على معاني العيد والاستلهام من مار مارون، وأهمية الوجود الماروني والمسيحي في لبنان والشرق، كذلك سيتحدث عن الوضع اللبناني حيث سيدعم الخطوات المتخذة  من أجل استعادة سيادة الدولة وحفظ الوطن، وسيتم التأكيد على أهمية بناء الدولة وحصر السلاح ودعم الجيش والمؤسسات، وسيدعو إلى الوحدة الوطنية واحتضان مشروع الدولة من كل المكونات وسيشدد على نبذ الحروب وبناء سلام دائم لأن لبنان لم يعد يحتمل أي حرب جديدة.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
الأربعاء المقبل في واشنطن.. لقاء يجمع نتنياهو وترامب
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ايران اولوية اسرائيلية.. لقاء ترامب-نتنياهو يحسم الجدل
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب رسمي لنتائج اجتماع ترامب - نتنياهو وتداعياته اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب للقاء عون - بري وتمسك بالـ"ميكانيزم" بغياب البديل
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:11 | 2026-02-09
Lebanon24
07:57 | 2026-02-09
Lebanon24
07:54 | 2026-02-09
Lebanon24
07:50 | 2026-02-09
Lebanon24
07:42 | 2026-02-09
Lebanon24
07:40 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24