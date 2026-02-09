تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون في عيد مار مارون: نستعيد معه معاني التضحية والفضائل والبطولات الإنسانيّة

Lebanon 24
09-02-2026 | 01:00
A-
A+
الرئيس عون في عيد مار مارون: نستعيد معه معاني التضحية والفضائل والبطولات الإنسانيّة
الرئيس عون في عيد مار مارون: نستعيد معه معاني التضحية والفضائل والبطولات الإنسانيّة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعرب رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون عن أمله في أن يُشكّل عيد مار مارون، "يوماً وطنيّاً جامعاً، يستعيد معه الموارنة وجميع اللبنانيين مُثُل لبنان، وطن الرسالة والرسالات وأرض القديسين والصديقين، وموئل الأحرار على مثال من دافعوا عن هذه البلاد وعن الإيمان والحريّة ".

وأمل الرئيس عون في أن "نعاين، بعد كلّ التضحيات وطناً حرّاً نتوق له، وسيادة ناجزة نسعى إليها، ودولة عادلة متوازنة تعطي الجيل الجديد ما له من حقوق في النجاح والاشعاع على أرض لبنان."

وهنّأ الرئيس عون الموارنة وجميع اللبنانيين بهذا العيد "الذي نستعيد معه معاني التضحية والفضائل والبطولات الإنسانيّة "، متمنياً ان يعاد هذا العيد "وقد التأم جرح الجنوب النازف وعاد الاستقرار إلى ربوعه ومعه عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم ، وانتهت مآسي اللبنانيين وعذاباتهم وكان اخرها المآسي المتكررة في طرابلس العزيزة نتيجة الانهيارات التي توالت في أبنية متهالكة كان يفترض بالجهات المعنية أن تتخذ الاجراءات الاحترازية المناسبة لمنع انهيارها وسقوط أبرياء يعز علينا جميعاً أن نفتقدهم وبينهم أطفال أعزاء، أتضامن مع ذويهم في مصابهم الاليم ونصلي اليوم لراحة انفسهم". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون في عيد مار مارون: نأمل أن يُشكّل هذا العيد يوماً وطنيّاً جامعاً يستعيد معه الموارنة وجميع اللبنانيين مُثُل لبنان وطن الرسالة والرسالات وأرض القديسين والصديقين
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:31:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت في عيد مار مارون: لا خلاص بسلاح خارج الدولة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:31:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء القداس الإلهي لمناسبة عيد مار مارون في كاتدرائية القديس جرجس في وسط بيروت
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:31:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الحواط في عيد مار مارون: تبقى رسالته خريطة طريق صالحة في زمن قيام الدولة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:31:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس عون

جوزاف عون

الجمهوري

رئيس عون

العزيزة

طرابلس

العزيز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:11 | 2026-02-09
Lebanon24
07:57 | 2026-02-09
Lebanon24
07:54 | 2026-02-09
Lebanon24
07:50 | 2026-02-09
Lebanon24
07:42 | 2026-02-09
Lebanon24
07:40 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24