الرئيس عون في عيد مار مارون: نستعيد معه معاني التضحية والفضائل والبطولات الإنسانيّة

أعرب رئيس الجمهوريّة عن أمله في أن يُشكّل عيد مار مارون، "يوماً وطنيّاً جامعاً، يستعيد معه الموارنة وجميع اللبنانيين مُثُل ، وطن الرسالة والرسالات وأرض القديسين والصديقين، وموئل الأحرار على مثال من دافعوا عن هذه البلاد وعن الإيمان والحريّة ".



وأمل في أن "نعاين، بعد كلّ التضحيات وطناً حرّاً نتوق له، وسيادة ناجزة نسعى إليها، ودولة عادلة متوازنة تعطي الجيل الجديد ما له من حقوق في النجاح والاشعاع على أرض لبنان."



وهنّأ الرئيس عون الموارنة وجميع اللبنانيين بهذا العيد "الذي نستعيد معه معاني التضحية والفضائل والبطولات الإنسانيّة "، متمنياً ان يعاد هذا العيد "وقد التأم جرح الجنوب النازف وعاد الاستقرار إلى ربوعه ومعه عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم ، وانتهت مآسي اللبنانيين وعذاباتهم وكان اخرها المآسي المتكررة في نتيجة الانهيارات التي توالت في أبنية متهالكة كان يفترض بالجهات المعنية أن تتخذ الاجراءات الاحترازية المناسبة لمنع انهيارها وسقوط أبرياء يعز علينا جميعاً أن نفتقدهم وبينهم أطفال أعزاء، أتضامن مع ذويهم في مصابهم الاليم ونصلي اليوم لراحة انفسهم".

Advertisement