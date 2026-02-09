تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"التغييريون".. نحو التوحّد؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-02-2026 | 01:45
A-
A+
التغييريون.. نحو التوحّد؟
التغييريون.. نحو التوحّد؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشير مصادر مطلعة إلى أن بحثا جديًا يدور راهنا بين عدد من "نواب التغيير" بشأن ضرورة توحيد الجهود وجمع الشخصيات المتناقضة ضمن هذا "التيار"، تمهيدًا لتشكيل لوائح انتخابية قوية في مختلف المناطق.
وبحسب مصادر متابعة، فإن النقاشات تركز على تجاوز الخلافات السابقة وتقديم مقاربة واقعية قادرة على خوض الاستحقاق المقبل بفاعلية.
وتلفت المصادر إلى أن ملامح بعض اللوائح بدأت تظهر تباعًا، وإن كان ذلك بحذر شديد، بانتظار نضوج التفاهمات النهائية وتحديد الأسماء والبرامج التي يمكن أن تشكل عامل جذب للناخبين.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
معدلات التوحّد لدى الإناث قد تكون مماثلة للذكور
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:32:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يبني جيله الجديد نحو "آسيا 2027"
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:32:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نحو تعيين مدير أصيل لـ"التعليم العالي"
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:32:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية لـ"فرانس برس": إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب لشمال شرق سوريا
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:32:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار

النقاش

التيا

بانت

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:11 | 2026-02-09
Lebanon24
07:57 | 2026-02-09
Lebanon24
07:54 | 2026-02-09
Lebanon24
07:50 | 2026-02-09
Lebanon24
07:42 | 2026-02-09
Lebanon24
07:40 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24