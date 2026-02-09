"التغييريون".. نحو التوحّد؟

وبحسب مصادر متابعة، فإن النقاشات تركز على تجاوز الخلافات السابقة وتقديم مقاربة واقعية قادرة على خوض الاستحقاق المقبل بفاعلية.وتلفت المصادر إلى أن ملامح بعض اللوائح بدأت تظهر تباعًا، وإن كان ذلك بحذر شديد، بانتظار نضوج التفاهمات النهائية وتحديد الأسماء والبرامج التي يمكن أن تشكل عامل جذب للناخبين.