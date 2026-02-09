البزري بعد حادثة طرابلس: نطالب الحكومة باتخاذ خطوات سريعة وفاعلة لحماية المواطنين

دعا النائب إلى تضامن وطني شامل مع أهالي مدينة ، معتبرًا أن تكرار المأساة من خلال انهيار المباني المُهددة، وحتى غير المُصنفة سابقًا على أنها خطرة، يعكس حجم الإهمال الكبير الذي عانته المدينة على مدى عقودٍ طويلة.



وأشار إلى أن "ما حصل يدلّ بوضوح على أن الكارثة الأولى التي وقعت منذ نحو أسبوعين لم تُحرّك المسؤولين بالقدر الكافي لاتخاذ إجراءاتٍ جدّية تقي من كوارثٍ جديدة وتحول دون سقوط المزيد من الضحايا، مؤكدًا أن هذا التقصير لا يزال مستمراً حتى اللحظة".



وشدد على" التضامن الكامل مع أهالي طرابلس ، مُطالبًا باتخاذ خطواتٍ سريعة وفاعلة لحماية المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، التي قد تمتد إلى العديد من المُدن اللبنانية نتيجة سوء إدارة ملف السلامة العامة والبُنية التحتية على مدى سنواتٍ طويلة".





وفي هذا الإطار، أجرى سلسلة اتصالات بعددٍ من نواب مدينة طرابلس، اطمأن خلالها إلى أوضاع المدينة ووقف على حجم المأساة التي يعيشها أهلها.

Advertisement