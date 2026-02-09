تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

البزري بعد حادثة طرابلس: نطالب الحكومة باتخاذ خطوات سريعة وفاعلة لحماية المواطنين

Lebanon 24
09-02-2026 | 02:01
البزري بعد حادثة طرابلس: نطالب الحكومة باتخاذ خطوات سريعة وفاعلة لحماية المواطنين
البزري بعد حادثة طرابلس: نطالب الحكومة باتخاذ خطوات سريعة وفاعلة لحماية المواطنين photos 0
دعا النائب عبد الرحمن البزري إلى تضامن وطني شامل مع أهالي مدينة طرابلس، معتبرًا أن تكرار المأساة اللبنانية من خلال انهيار المباني المُهددة، وحتى غير المُصنفة سابقًا على أنها خطرة، يعكس حجم الإهمال الكبير الذي عانته المدينة على مدى عقودٍ طويلة. 

وأشار إلى أن "ما حصل يدلّ بوضوح على أن الكارثة الأولى التي وقعت منذ نحو أسبوعين لم تُحرّك المسؤولين بالقدر الكافي لاتخاذ إجراءاتٍ جدّية تقي من كوارثٍ جديدة وتحول دون سقوط المزيد من الضحايا، مؤكدًا أن هذا التقصير لا يزال مستمراً حتى اللحظة".

وشدد على" التضامن الكامل مع أهالي طرابلس الفيحاء، مُطالبًا الحكومة اللبنانية باتخاذ خطواتٍ سريعة وفاعلة لحماية المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، التي قد تمتد إلى العديد من المُدن اللبنانية نتيجة سوء إدارة ملف السلامة العامة والبُنية التحتية على مدى سنواتٍ طويلة".


وفي هذا الإطار، أجرى البزري سلسلة اتصالات بعددٍ من نواب مدينة طرابلس، اطمأن خلالها إلى أوضاع المدينة ووقف على حجم المأساة التي يعيشها أهلها.
