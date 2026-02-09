انتهاء عمليات البحث والانقاذ في طرابلس.. 14 ضحية و8 ناجين

أفادت معلومات صحفية عن انتهاء أعمال البحث والانقاذ في - ، وذلك عقب سقوط مبنى سكني قديم، نهار أمس، الاحد.



وحسب المعلومات، بلغت الحصيلة النهائيّة 14 ضحية و8 ناجين.

