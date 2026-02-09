تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قبلان: قطاع الإستشفاء فوق السياسة

Lebanon 24
09-02-2026 | 03:29
قبلان: قطاع الإستشفاء فوق السياسة
قبلان: قطاع الإستشفاء فوق السياسة photos 0
 شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، على أنّ قطاع الإستشفاء فوق السياسة ولا شيء أحبّ إلى الله والإنسان من عون المريض وإغاثة الإستشفاء، ولا هوية للقطاع الإستشفائي إلا المريض والدواء، وقال في بيان: "لأن ما بيننا وبين دولة الكويت الشقيقة شراكة تاريخ ودين ونفس وعواطف لا يسعنا إلا أن نُعيد على الأخوة بالقيادة الكويتية حقيقة أخوّتنا التاريخية ونذكرهم بأنّ قطاع الإستشفاء فوق السياسة ولا شيء أحبّ إلى الله والإنسان من عون المريض وإغاثة الإستشفاء، ولا هوية للقطاع الإستشفائي إلا المريض والدواء، والحقيقة الأكيدة أنّ المستشفيات التي تمّ وضعها على القائمة الوطنية للإرهاب أبعد ما تكون عن الإرهاب لأنها بتكوينها وطبيعة عملها ليست أكثر من إغاثة طبية حيادية تعمل بأقصى طاقاتها لإغاثة الصحة والإنسان، ورغم ما أصابها جراء الحرب الإسرائيلية والحصار الأميركي ظلّت مركز القوة الإستشفائية الفاعلة دون أن تهتز".



وتابع: "بكل صدق أقول: هذا النوع من المستشفيات كافح ويكافح بكل إمكاناته من أجل صحة الإنسان بعيداً عن الهوية الطائفية أو السياسية، وهذا النوع من المستشفيات ليس مؤسسة رأي بل مأوى ألم وعلاج ومكان تتساقط عند بابه كل هوية إلا هوية الإنسان والحاجة الطبية. والكويت بلد الأخوة وتاريخها يفرّق بشدة بين الرحمة والشبهة، وبين الإنقاذ والإنتقام، ولا توجد بدنيا الإنسان عدالة تبنى على خنق المرضى، ولا قداسة فوق قداسة العلاج، ولبنان بلد منهك، وكلّي أمل بأن دولة  الكويت الشقيق لا تحاكم الألم ولا تترك النزف ولا تُصنف المريض أو الدواء ولا تتهم العلاج، وهي بذلك ستبادر إلى ما يليق بتاريخ الكويت العزيز".
 
